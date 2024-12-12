В Челябинской области в четыре раза выросло производство спецодежды

В Челябинской области за девять месяцев 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года выпуск спецодежды увеличился почти в четыре раза. Как следует из отчета Челябинскстата, показатель рассчитан в стоимостном выражении исходя из фактических цен.
«Производство одежды. В том числе — выпуск спецодежды в январе-сентябре 2024 года к соответствующему периоду 2023 года: в 3,9 раза», — отмечено в отчете ведомства.
В целом категория одежды показала рост на 74%. Поскольку увеличение приведено в стоимостных параметрах, одним из факторов роста стала инфляция. О других причинах URA.RU рассказал челябинский экономист Сергей Гордеев.
«С одной стороны, мог сказаться эффект низкой базы для сравнения. С другой, видим следствие структурной перестройки рыночных потребностей. Запросы армии в период СВО сформировали спрос на военную форму», — уточнил Гордеев.
Экономист скептически оценил вклад интереса со стороны заводов в закупке униформы для персонала. Собеседник URA.RU отметил, что рост занятости в производстве, который мог бы привести к увеличению потребностей в спецодежде, не был существенным. В условиях перестройки экономики наблюдалось, скорее, перетекание персонала с одних предприятий на другие, что не могло существенно увеличить потребность в новой форме.
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