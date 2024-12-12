В последний рабочий день 2024 года челябинцам обещают снегопад

Жителям Челябинска в последний рабочий день уходящего года, 28 декабря, обещают снегопад. Об этом говорится в прогнозе синоптиков «Гисметео».
«Снег в Челябинске начнется с 25 декабря и продлится девять дней. Включая последний рабочий день уходящего года и новогодние праздники», — отмечают метеорологи.
Декабрь — последний месяц года, и многие люди уже начинают планировать свой отдых и работу на предстоящие праздники. Новогодние каникулы в 2024 году начнутся в воскресенье, 29 декабря и продлятся до 8 января. Стоит отметить, что суббота 28 декабря будет рабочей, но трудиться россияне будут по правилам сокращенного дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!