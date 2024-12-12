12 декабря 2024

В последний рабочий день 2024 года челябинцам обещают снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад днем. Челябинск, проспект ленина, улица, снегопад, дорога
28 декабря синоптики прогнозируют снег Фото:

Жителям Челябинска в последний рабочий день уходящего года, 28 декабря, обещают снегопад. Об этом говорится в прогнозе синоптиков «Гисметео».

«Снег в Челябинске начнется с 25 декабря и продлится девять дней. Включая последний рабочий день уходящего года и новогодние праздники», — отмечают метеорологи.

Декабрь — последний месяц года, и многие люди уже начинают планировать свой отдых и работу на предстоящие праздники. Новогодние каникулы в 2024 году начнутся в воскресенье, 29 декабря и продлятся до 8 января. Стоит отметить, что суббота 28 декабря будет рабочей, но трудиться россияне будут по правилам сокращенного дня.

Синоптики обещают в уходящем году затяжные снегопады
Синоптики обещают в уходящем году затяжные снегопады

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Челябинска в последний рабочий день уходящего года, 28 декабря, обещают снегопад. Об этом говорится в прогнозе синоптиков «Гисметео». «Снег в Челябинске начнется с 25 декабря и продлится девять дней. Включая последний рабочий день уходящего года и новогодние праздники», — отмечают метеорологи. Декабрь — последний месяц года, и многие люди уже начинают планировать свой отдых и работу на предстоящие праздники. Новогодние каникулы в 2024 году начнутся в воскресенье, 29 декабря и продлятся до 8 января. Стоит отметить, что суббота 28 декабря будет рабочей, но трудиться россияне будут по правилам сокращенного дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...