В выходные для челябинцев устроят «Пушкинский бал» и фестиваль «Дебаркадер». Афиша

13 декабря 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Пушкинский бал запланирован в воскресенье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в выходные, 14 и 15 декабря, проведут три фестиваля и пушкинский бал. Также пройдут психологические тренинги и вечеринки в клубах. О том, представят перформансы, устроят творческие мастер-классы и благотворительные акции — в материале URA.RU. Фестивали В Историческом музее Южного Урала с 14 по 15 декабря состоится фестиваль «Дебаркадер». Программа первого дня включает в себя презентацию работ известного художника Александра Душевного и аудиовизуальный перформанс, подготовленный челябинцами. На следующий день запланированы лекции, посвященные уличному искусству, и три мастер-класса для творческого развития. Участие в мастер-классах обойдется в 500 рублей. Одиноким пенсионерам соберут подарки на Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Благотворительный рождественский фестиваль проведут в культурном центре «Новый Акрополь» 15 декабря. Участники фестиваля смогут подписать открытки для пожилых людей, а также сделать елочные украшения для воспитанников интерната. Кроме того, будет организован сбор подарков для пенсионеров и проведена эко-акция по приему отходов. Отдельным событием вечера станет творческий семинар «Дары волхвов», где гости смогут насладиться музыкальными и поэтическими выступлениями. Пушкинский бал В Театре драмы имени Наума Орлова 15 декабря пройдет тематический вечер, посвященный эпохе Пушкина. В рамках мероприятия участников ожидает бал в костюмах 19-го века, а также настольные игры той поры. Программа включает мастер-класс по каллиграфии и показ нарядов романтического периода. Посетители смогут оставить памятные записи в «альбоме уездной барышни». Входной билет — 500 рублей. Психология: от чего счастливы дети Тренинг для родителей под руководством психолога Юлии Бугреевой устроят 14 декабря в детской библиотеке имени Горького. Участники получат знания о методиках воспитания счастливых детей, а также обсудят вопросы развития личности и формирования творческого потенциала у ребенка. Вход на семинар свободный. На семинаре научат правильно составлять график дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Публичной библиотеке 14 декабря проведут семинар, посвященный планированию жизни в гармонии с собой. Посетители мероприятия получат возможность выявить свои индивидуальные ритмы и разработать оптимальное расписание, позволяющее сохранять продуктивность без лишнего стресса. Участие бесплатное. Ночной город: вечеринки выходного дня В клубе OZZ 14 декабря состоится фестиваль тяжелой музыки. В этот вечер на одной сцене выступят группы: SOULSPLIT, THUNDERBREATH, The Negative One, MODERN DEATH, Blood Rain Epoch и Sentenced to Time. Входной билет на концерт стоит 350 рублей. Однако гости, которые придут в костюме Деда Мороза, смогут приобрести билет по сниженной цене —за 100 рублей. Провести ночь предлагают в клубах Фото: Размик Закарян © URA.RU День рождение клуба-ресторана «Заря» будут отмечать два дня — 13 и 14 декабря. В субботу, за музыкальную составляющую вечера будет отвечать кавер-певица. Посетителей ждет развлекательное шоу от ведущего, праздничный торт, сладости, а также танцы под знаменитые хиты. Вход для мужчин — 500 рублей (после 23:00). Вечеринку 14 декабря в честь дня рождения устроят и организаторы концертов One Two Trap. Мероприятие пройдет в клубе «Герц». Вечер будут сопровождать диджеи Sokol и Stepluck. Стоимость билетов — от 699 рублей.

