Челябинским многодетным приемным семьям дадут 1,5 миллиона на покупку машины

13 декабря 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Сумма выплаты увеличится почти на полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты комитета челябинского Заксобрания по социальной политике 13 декабря поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об увеличении региональной выплаты многодетным семьям с приемными детьми на покупку автомобиля до 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО. «Сегодня депутаты комитета по социальной политике поддержали инициативу главы региона об увеличении максимального размера региональной единовременной денежной выплаты многодетным приемным семьям на приобретение автомобиля с 1 050 000 рублей до 1 500 000 рублей. Кроме того, законопроектом продлевается срок предоставления данной меры социальной поддержки до 31 декабря 2030 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проект закона рекомендован к принятию в первом и третьем чтении. Выплата на приобретение машины для семей с пятью и более приемными детьми была введена по инициативе главы региона в 2021 году. Ее сумма равнялась 70% стоимости автомобиля, но не более 1,05 миллиона рублей. Данная мера поддержки оказалась очень востребована, ей воспользовались 40 семей региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты комитета челябинского Заксобрания по социальной политике 13 декабря поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об увеличении региональной выплаты многодетным семьям с приемными детьми на покупку автомобиля до 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО. «Сегодня депутаты комитета по социальной политике поддержали инициативу главы региона об увеличении максимального размера региональной единовременной денежной выплаты многодетным приемным семьям на приобретение автомобиля с 1 050 000 рублей до 1 500 000 рублей. Кроме того, законопроектом продлевается срок предоставления данной меры социальной поддержки до 31 декабря 2030 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проект закона рекомендован к принятию в первом и третьем чтении. Выплата на приобретение машины для семей с пятью и более приемными детьми была введена по инициативе главы региона в 2021 году. Ее сумма равнялась 70% стоимости автомобиля, но не более 1,05 миллиона рублей. Данная мера поддержки оказалась очень востребована, ей воспользовались 40 семей региона.