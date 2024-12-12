12 декабря 2024

Челябинским многодетным приемным семьям дадут 1,5 миллиона на покупку машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Сумма выплаты увеличится почти на полмиллиона рублей Фото:

Депутаты комитета челябинского Заксобрания по социальной политике 13 декабря поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об увеличении региональной выплаты многодетным семьям с приемными детьми на покупку автомобиля до 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Сегодня депутаты комитета по социальной политике поддержали инициативу главы региона об увеличении максимального размера региональной единовременной денежной выплаты многодетным приемным семьям на приобретение автомобиля с 1 050 000 рублей до 1 500 000 рублей. Кроме того, законопроектом продлевается срок предоставления данной меры социальной поддержки до 31 декабря 2030 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проект закона рекомендован к принятию в первом и третьем чтении.

Выплата на приобретение машины для семей с пятью и более приемными детьми была введена по инициативе главы региона в 2021 году. Ее сумма равнялась 70% стоимости автомобиля, но не более 1,05 миллиона рублей. Данная мера поддержки оказалась очень востребована, ей воспользовались 40 семей региона.

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Депутаты комитета челябинского Заксобрания по социальной политике 13 декабря поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера об увеличении региональной выплаты многодетным семьям с приемными детьми на покупку автомобиля до 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО. «Сегодня депутаты комитета по социальной политике поддержали инициативу главы региона об увеличении максимального размера региональной единовременной денежной выплаты многодетным приемным семьям на приобретение автомобиля с 1 050 000 рублей до 1 500 000 рублей. Кроме того, законопроектом продлевается срок предоставления данной меры социальной поддержки до 31 декабря 2030 года», — уточнили в пресс-службе ведомства. Проект закона рекомендован к принятию в первом и третьем чтении. Выплата на приобретение машины для семей с пятью и более приемными детьми была введена по инициативе главы региона в 2021 году. Ее сумма равнялась 70% стоимости автомобиля, но не более 1,05 миллиона рублей. Данная мера поддержки оказалась очень востребована, ей воспользовались 40 семей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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