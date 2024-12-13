Женщина-водитель на обгоне въехала в снегоуборочную машину на трассе около Аши. Фото

13 декабря 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Женщина влетела в машину во время обгона (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Женщина-водитель на легковом автомобиле при обгоне влетела в снегоуборочную машину КАМАЗ на трассе в Ашинском районе Челябинской области. Про ЧП 13 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Водитель легковушки, не убедившись в безопасности, решилась на обгон и лоб в лоб столкнулась со снегоуборочным автомобилем КАМАЗ. ДТП произошло в Ашинском районе Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Угрозы для жизни женщины-водителя нет. Но деблокировали пострадавшую из поврежденной машины пришлось спасателя. Они передали женщину медицинской бригаде. В МЧС призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время снегопада. Северный циклон, который с территории Поволжья переместился в Челябинскую область, принес 13 декабря снегопады, метель, усиление ветра и другие неблагоприятные явления. В третьей декаде декабря в Челябинске снег будет идти непрерывно, сообщили ранее синоптики сайта «Гисметео». Женщину из машины пришлось доставать спасателям href=«https://t.me/mchs_74/6138»>Telegram-канал «МЧС Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина-водитель на легковом автомобиле при обгоне влетела в снегоуборочную машину КАМАЗ на трассе в Ашинском районе Челябинской области. Про ЧП 13 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Водитель легковушки, не убедившись в безопасности, решилась на обгон и лоб в лоб столкнулась со снегоуборочным автомобилем КАМАЗ. ДТП произошло в Ашинском районе Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Угрозы для жизни женщины-водителя нет. Но деблокировали пострадавшую из поврежденной машины пришлось спасателя. Они передали женщину медицинской бригаде. В МЧС призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время снегопада. Северный циклон, который с территории Поволжья переместился в Челябинскую область, принес 13 декабря снегопады, метель, усиление ветра и другие неблагоприятные явления. В третьей декаде декабря в Челябинске снег будет идти непрерывно, сообщили ранее синоптики сайта «Гисметео».