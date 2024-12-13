Женщина-водитель на обгоне въехала в снегоуборочную машину на трассе около Аши. Фото

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Женщина влетела в машину во время обгона (архивное фото) Фото:

Женщина-водитель на легковом автомобиле при обгоне влетела в снегоуборочную машину КАМАЗ на трассе в Ашинском районе Челябинской области. Про ЧП 13 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Водитель легковушки, не убедившись в безопасности, решилась на обгон и лоб в лоб столкнулась со снегоуборочным автомобилем КАМАЗ. ДТП произошло в Ашинском районе Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Угрозы для жизни женщины-водителя нет. Но деблокировали пострадавшую из поврежденной машины пришлось спасателя. Они передали женщину медицинской бригаде.

В МЧС призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время снегопада. Северный циклон, который с территории Поволжья переместился в Челябинскую область, принес 13 декабря снегопады, метель, усиление ветра и другие неблагоприятные явления. В третьей декаде декабря в Челябинске снег будет идти непрерывно, сообщили ранее синоптики сайта «Гисметео».

Женщину из машины пришлось доставать спасателям
Женщину из машины пришлось доставать спасателям

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Женщина-водитель на легковом автомобиле при обгоне влетела в снегоуборочную машину КАМАЗ на трассе в Ашинском районе Челябинской области. Про ЧП 13 декабря сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Водитель легковушки, не убедившись в безопасности, решилась на обгон и лоб в лоб столкнулась со снегоуборочным автомобилем КАМАЗ. ДТП произошло в Ашинском районе Челябинской области», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Угрозы для жизни женщины-водителя нет. Но деблокировали пострадавшую из поврежденной машины пришлось спасателя. Они передали женщину медицинской бригаде. В МЧС призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во время снегопада. Северный циклон, который с территории Поволжья переместился в Челябинскую область, принес 13 декабря снегопады, метель, усиление ветра и другие неблагоприятные явления. В третьей декаде декабря в Челябинске снег будет идти непрерывно, сообщили ранее синоптики сайта «Гисметео».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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