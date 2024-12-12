Общество Здоровье Как справиться с синдромом сухого глаза, рассказала челябинский врач Баймакова Челябинский врач Баймакова: синдром сухого глаза требует хирургического лечения 13 декабря 2024 в 13:39 Размер текста - 17 + Синдром сухого глаза — это состояние недостаточной увлажненности роговицы, говорит врач (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU При синдроме сухого глаза, когда роговица недостаточно увлажнена, в тяжелых случая может потребоваться хирургическое лечение. Что вызывает синдром сухого глаза и как справиться с дискомфортом, рассказала врач-офтальмолог высшей категории «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Мария Баймакова. «Синдром сухого глаза (ССГ, ксерофтальмия) — это состояние недостаточной увлажненности роговицы и конъюнктивы из-за нарушения качества и количества слезной жидкости и нестабильности слезной пленки», — говорит Баймакова. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое лечение. Синдром сухого глаза: как проявляется ощущение инородного тела или песка в глазу;

покраснение, жжение, резь в глазах;

повышенная чувствительность к свету;

боль при инстилляции глазных капель;

симптомы более выражены вечером, а также в сухом помещении, при ветре, после напряженной зрительной работы. Синдром сухого глаза: причины возникновения нарушение режима отдыха и сна;

длительная работа за компьютером, с мелкими предметами, длительное чтение;

факторы внешней среды, в частности загрязненный, сухой воздух, сильный ветер;

ношение контактных линз низкого качества;

хронические воспалительные заболевания глаза;

оперативные офтальмологические вмешательства;

эндокринные нарушения, в том числе менопауза или различные заболевания щитовидной железы;

любые состояния, не позволяющие глазу полностью закрываться (лагофтальм);

недостаток витаминов;

аутоиммунные состояния;

длительная терапия некоторыми лекарственными препаратами, в том числе глазными каплями. Предупредить синдром сухого глаза можно, проводя профилактическое лечение внутренних заболеваний Фото: Илья Московец © URA.RU

Синдром сухого глаза: лечение Лечение синдрома сухого глаза направлено на устранение причин ксероза. Включает в себя полноценное увлажнение купирование патологических изменений роговицы, а также на профилактику осложнений. Широко используются препараты, получившие название «искусственные слезы»; Предупредить синдром сухого глаза можно, проводя профилактическое лечение внутренних заболеваний, употребляя достаточное количество жидкости, рационально питаясь. Также следует проводить гимнастику для глаз; При сильном ветре и ярком солнце рекомендуется носить защитные очки с UV фильтром; Главной проблемой работы в офисных помещениях является низкая влажность. Важно установить увлажнитель воздуха. Капли нужно использовать сразу, как только возникает дискомфорт и неприятные ощущения. Причиной заболеваний глаз может также стать некачественная декоративная косметика, в особенности тушь или подводка. Их использование приводит к повреждению роговицы и инфекционным заболеваниям глаз, рассказал ранее врач-офтальмолог Виктор Борзых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При синдроме сухого глаза, когда роговица недостаточно увлажнена, в тяжелых случая может потребоваться хирургическое лечение. Что вызывает синдром сухого глаза и как справиться с дискомфортом, рассказала врач-офтальмолог высшей категории «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Мария Баймакова. «Синдром сухого глаза (ССГ, ксерофтальмия) — это состояние недостаточной увлажненности роговицы и конъюнктивы из-за нарушения качества и количества слезной жидкости и нестабильности слезной пленки», — говорит Баймакова. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое лечение. Лечение синдрома сухого глаза направлено на устранение причин ксероза. Включает в себя полноценное увлажнение купирование патологических изменений роговицы, а также на профилактику осложнений. Причиной заболеваний глаз может также стать некачественная декоративная косметика, в особенности тушь или подводка. Их использование приводит к повреждению роговицы и инфекционным заболеваниям глаз, рассказал ранее врач-офтальмолог Виктор Борзых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям