12 декабря 2024

Как справиться с синдромом сухого глаза, рассказала челябинский врач Баймакова

Челябинский врач Баймакова: синдром сухого глаза требует хирургического лечения
© Служба новостей «URA.RU»
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, окулист, медицина, проверка зрения, врачебный кабинет, медицинская техника, аппарат, зрение, врач, офтальмолог
Синдром сухого глаза — это состояние недостаточной увлажненности роговицы, говорит врач (архивное фото) Фото:

При синдроме сухого глаза, когда роговица недостаточно увлажнена, в тяжелых случая может потребоваться хирургическое лечение. Что вызывает синдром сухого глаза и как справиться с дискомфортом, рассказала врач-офтальмолог высшей категории «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Мария Баймакова.

«Синдром сухого глаза (ССГ, ксерофтальмия) — это состояние недостаточной увлажненности роговицы и конъюнктивы из-за нарушения качества и количества слезной жидкости и нестабильности слезной пленки», — говорит Баймакова. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое лечение.

Синдром сухого глаза: как проявляется

  • ощущение инородного тела или песка в глазу;
  • покраснение, жжение, резь в глазах;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • боль при инстилляции глазных капель;
  • симптомы более выражены вечером, а также в сухом помещении, при ветре, после напряженной зрительной работы.

Синдром сухого глаза: причины возникновения

  • нарушение режима отдыха и сна;
  • длительная работа за компьютером, с мелкими предметами, длительное чтение;
  • факторы внешней среды, в частности загрязненный, сухой воздух, сильный ветер;
  • ношение контактных линз низкого качества;
  • хронические воспалительные заболевания глаза;
  • оперативные офтальмологические вмешательства;
  • эндокринные нарушения, в том числе менопауза или различные заболевания щитовидной железы;
  • любые состояния, не позволяющие глазу полностью закрываться (лагофтальм);
  • недостаток витаминов;
  • аутоиммунные состояния;
  • длительная терапия некоторыми лекарственными препаратами, в том числе глазными каплями.

Офтальмологическая поликлиника АНО «ЦКМСЧ». Магнитогорск
Предупредить синдром сухого глаза можно, проводя профилактическое лечение внутренних заболеваний
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Синдром сухого глаза: лечение

Лечение синдрома сухого глаза направлено на устранение причин ксероза. Включает в себя полноценное увлажнение купирование патологических изменений роговицы, а также на профилактику осложнений.

  1. Широко используются препараты, получившие название «искусственные слезы»;
  2. Предупредить синдром сухого глаза можно, проводя профилактическое лечение внутренних заболеваний, употребляя достаточное количество жидкости, рационально питаясь. Также следует проводить гимнастику для глаз;
  3. При сильном ветре и ярком солнце рекомендуется носить защитные очки с UV фильтром;
  4. Главной проблемой работы в офисных помещениях является низкая влажность. Важно установить увлажнитель воздуха. Капли нужно использовать сразу, как только возникает дискомфорт и неприятные ощущения.

Причиной заболеваний глаз может также стать некачественная декоративная косметика, в особенности тушь или подводка. Их использование приводит к повреждению роговицы и инфекционным заболеваниям глаз, рассказал ранее врач-офтальмолог Виктор Борзых.

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При синдроме сухого глаза, когда роговица недостаточно увлажнена, в тяжелых случая может потребоваться хирургическое лечение. Что вызывает синдром сухого глаза и как справиться с дискомфортом, рассказала врач-офтальмолог высшей категории «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Мария Баймакова. «Синдром сухого глаза (ССГ, ксерофтальмия) — это состояние недостаточной увлажненности роговицы и конъюнктивы из-за нарушения качества и количества слезной жидкости и нестабильности слезной пленки», — говорит Баймакова. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое лечение. Лечение синдрома сухого глаза направлено на устранение причин ксероза. Включает в себя полноценное увлажнение купирование патологических изменений роговицы, а также на профилактику осложнений. Причиной заболеваний глаз может также стать некачественная декоративная косметика, в особенности тушь или подводка. Их использование приводит к повреждению роговицы и инфекционным заболеваниям глаз, рассказал ранее врач-офтальмолог Виктор Борзых.
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