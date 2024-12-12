Как справиться с синдромом сухого глаза, рассказала челябинский врач Баймакова

При синдроме сухого глаза, когда роговица недостаточно увлажнена, в тяжелых случая может потребоваться хирургическое лечение. Что вызывает синдром сухого глаза и как справиться с дискомфортом, рассказала врач-офтальмолог высшей категории «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Мария Баймакова.
«Синдром сухого глаза (ССГ, ксерофтальмия) — это состояние недостаточной увлажненности роговицы и конъюнктивы из-за нарушения качества и количества слезной жидкости и нестабильности слезной пленки», — говорит Баймакова. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое лечение.
Синдром сухого глаза: как проявляется
- ощущение инородного тела или песка в глазу;
- покраснение, жжение, резь в глазах;
- повышенная чувствительность к свету;
- боль при инстилляции глазных капель;
- симптомы более выражены вечером, а также в сухом помещении, при ветре, после напряженной зрительной работы.
Синдром сухого глаза: причины возникновения
- нарушение режима отдыха и сна;
- длительная работа за компьютером, с мелкими предметами, длительное чтение;
- факторы внешней среды, в частности загрязненный, сухой воздух, сильный ветер;
- ношение контактных линз низкого качества;
- хронические воспалительные заболевания глаза;
- оперативные офтальмологические вмешательства;
- эндокринные нарушения, в том числе менопауза или различные заболевания щитовидной железы;
- любые состояния, не позволяющие глазу полностью закрываться (лагофтальм);
- недостаток витаминов;
- аутоиммунные состояния;
- длительная терапия некоторыми лекарственными препаратами, в том числе глазными каплями.
Синдром сухого глаза: лечение
Лечение синдрома сухого глаза направлено на устранение причин ксероза. Включает в себя полноценное увлажнение купирование патологических изменений роговицы, а также на профилактику осложнений.
- Широко используются препараты, получившие название «искусственные слезы»;
- Предупредить синдром сухого глаза можно, проводя профилактическое лечение внутренних заболеваний, употребляя достаточное количество жидкости, рационально питаясь. Также следует проводить гимнастику для глаз;
- При сильном ветре и ярком солнце рекомендуется носить защитные очки с UV фильтром;
- Главной проблемой работы в офисных помещениях является низкая влажность. Важно установить увлажнитель воздуха. Капли нужно использовать сразу, как только возникает дискомфорт и неприятные ощущения.
Причиной заболеваний глаз может также стать некачественная декоративная косметика, в особенности тушь или подводка. Их использование приводит к повреждению роговицы и инфекционным заболеваниям глаз, рассказал ранее врач-офтальмолог Виктор Борзых.
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