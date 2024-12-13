Заброшенную много лет назад горнолыжку откроют в Челябинской области

В Челябинской области спустя десять лет откроют ГРЦ «Каменный цветок»
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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай , лыжи, горнолыжный курорт, горнолыжная трасса, активный отдых
Протяженность трассы составляет 850 метров (архивное фото) Фото:

В Челябинской области 21 декабря откроется сезон на горнолыжном комплексе «Каменный цветок» около города Трехгорный в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба комплекса. Он перестал работать в 2014 году по инициативе бывших владельцев.

«Новость сезона — 21 декабря открытие ГЛК „Каменный цветок“. На курорте мы запускаем горнолыжную трассу», — сообщила пресс-служба комплекса в официальной группе «ВКонтакте». Протяженность трассы составит 850 метров, она будет освещена.

ГЛК «Каменный цветок» находится около города Трехгорный в Челябинской области. В четырех километрах расположен ГРЦ «Завьялиха». ГЛК «Каменный цветок» прекратил работу в 2014 году по инициативе двух бывших владельцев. В 2011 году владелец горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс) Олег Сиротин стал владельцем гостиничного комплекса «Каменный цветок» в Трехгорном.

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В Челябинской области 21 декабря откроется сезон на горнолыжном комплексе «Каменный цветок» около города Трехгорный в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба комплекса. Он перестал работать в 2014 году по инициативе бывших владельцев. «Новость сезона — 21 декабря открытие ГЛК „Каменный цветок“. На курорте мы запускаем горнолыжную трассу», — сообщила пресс-служба комплекса в официальной группе «ВКонтакте». Протяженность трассы составит 850 метров, она будет освещена. ГЛК «Каменный цветок» находится около города Трехгорный в Челябинской области. В четырех километрах расположен ГРЦ «Завьялиха». ГЛК «Каменный цветок» прекратил работу в 2014 году по инициативе двух бывших владельцев. В 2011 году владелец горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасс) Олег Сиротин стал владельцем гостиничного комплекса «Каменный цветок» в Трехгорном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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