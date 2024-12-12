В Челябинской области накануне, 12 декабря, сразу два человека в Миассе и Златоусте пытались покончить жизнь самоубийством. Предотвратить обе трагедии удалось, сообщили в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Накануне, 12 декабря, участие спасателей помогло предотвратить две трагедии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Миассе свести счеты с жизнью хотел мужчина, в Златоусте — 16-летний парень.
В Миассе инцидент произошел на 14-ом этаже на проспекте Октября. Соседи услышали крики мужчины, который хотел совершить самоубийство. Спасатели совместно с сотрудниками Росгвардии перехватили мужчину на балконе и сопроводили его вниз. Сейчас он находится в лечебном учреждении, сообщили в пресс-службе ведомства.
Второй случай произошел в Златоусте. Там 16-летний парень решил уйти из жизни около шахты лифта заброшенного недостроя в квартале Металлист. О своем намерении он сообщил подруге, она вызвала спасателей. Пока с парнем разговаривали, два спасателя полтора часа «висели» в шахте лифта. В итоге спасатели также сопроводили парня вниз и передали сотрудникам полиции.
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