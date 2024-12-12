12 декабря 2024

Спасатели отговорили двух человек совершить суициды в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели помогли предотвратить две трагедии в Челябинской области (архивное фото)
Спасатели помогли предотвратить две трагедии в Челябинской области (архивное фото) Фото:

В Челябинской области накануне, 12 декабря, сразу два человека в Миассе и Златоусте пытались покончить жизнь самоубийством. Предотвратить обе трагедии удалось, сообщили в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«Накануне, 12 декабря, участие спасателей помогло предотвратить две трагедии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Миассе свести счеты с жизнью хотел мужчина, в Златоусте — 16-летний парень.

В Миассе инцидент произошел на 14-ом этаже на проспекте Октября. Соседи услышали крики мужчины, который хотел совершить самоубийство. Спасатели совместно с сотрудниками Росгвардии перехватили мужчину на балконе и сопроводили его вниз. Сейчас он находится в лечебном учреждении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Второй случай произошел в Златоусте. Там 16-летний парень решил уйти из жизни около шахты лифта заброшенного недостроя в квартале Металлист. О своем намерении он сообщил подруге, она вызвала спасателей. Пока с парнем разговаривали, два спасателя полтора часа «висели» в шахте лифта. В итоге спасатели также сопроводили парня вниз и передали сотрудникам полиции.

Спасатели полтора часа «висели», пока парня уговаривали не совершать самоубийство
Спасатели полтора часа «висели», пока парня уговаривали не совершать самоубийство
Фото:

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В Челябинской области накануне, 12 декабря, сразу два человека в Миассе и Златоусте пытались покончить жизнь самоубийством. Предотвратить обе трагедии удалось, сообщили в пресс-службе региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Накануне, 12 декабря, участие спасателей помогло предотвратить две трагедии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Миассе свести счеты с жизнью хотел мужчина, в Златоусте — 16-летний парень. В Миассе инцидент произошел на 14-ом этаже на проспекте Октября. Соседи услышали крики мужчины, который хотел совершить самоубийство. Спасатели совместно с сотрудниками Росгвардии перехватили мужчину на балконе и сопроводили его вниз. Сейчас он находится в лечебном учреждении, сообщили в пресс-службе ведомства. Второй случай произошел в Златоусте. Там 16-летний парень решил уйти из жизни около шахты лифта заброшенного недостроя в квартале Металлист. О своем намерении он сообщил подруге, она вызвала спасателей. Пока с парнем разговаривали, два спасателя полтора часа «висели» в шахте лифта. В итоге спасатели также сопроводили парня вниз и передали сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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