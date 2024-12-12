12 декабря 2024

Без новогоднего городка могут остаться жители Калининского района Челябинска. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городок в Калининском районе Челябинска должен был появиться до 25 декабря (архивное фото)
Городок в Калининском районе Челябинска должен был появиться до 25 декабря (архивное фото) Фото:

Жители Калининского района Челябинска могут остаться без ледового городка. На объявленную администрацией района закупку не заявилась ни одна компания, говорится в протоколе на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок».

«По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в протоколе. Победитель закупки на строительство ледового городка в Калининском районе Челябинска должен был определиться 12 декабря.

Стоимость работ оценили в 6,9 миллиона рублей. Ледовый городок «Год змеи» должен был появиться в парке на пересечении улиц Чайковского и Университетской Набережной до 25 декабря. Подрядчик был обязан содержать городок и демонтировать его в феврале.

В городке планировалось разместить две ледовые горки высотой не менее двух метров. Предполагалось, что входную группу украсят скульптуры деда Мороза и Снегурочки высотой не менее 2,5 метров. На подиуме, защищающий фонтан, требовалось установить новогоднюю елку.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Калининского района Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

В Челябинске на площади Революции ранее установили новогоднюю елку. На месте ледового городка также продолжается монтаж горок, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Для строительства ледового городка «Остров сокровищ» 5 декабря на площади Революции в Челябинске привезли первый лед.

На закупку для строительства городка в Калининском районе Челябинска никто не заявился
На закупку для строительства городка в Калининском районе Челябинска никто не заявился
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Жители Калининского района Челябинска могут остаться без ледового городка. На объявленную администрацией района закупку не заявилась ни одна компания, говорится в протоколе на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок». «По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в протоколе. Победитель закупки на строительство ледового городка в Калининском районе Челябинска должен был определиться 12 декабря. Стоимость работ оценили в 6,9 миллиона рублей. Ледовый городок «Год змеи» должен был появиться в парке на пересечении улиц Чайковского и Университетской Набережной до 25 декабря. Подрядчик был обязан содержать городок и демонтировать его в феврале. В городке планировалось разместить две ледовые горки высотой не менее двух метров. Предполагалось, что входную группу украсят скульптуры деда Мороза и Снегурочки высотой не менее 2,5 метров. На подиуме, защищающий фонтан, требовалось установить новогоднюю елку. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Калининского района Челябинска. Ответ будет опубликован после получения. В Челябинске на площади Революции ранее установили новогоднюю елку. На месте ледового городка также продолжается монтаж горок, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Для строительства ледового городка «Остров сокровищ» 5 декабря на площади Революции в Челябинске привезли первый лед.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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