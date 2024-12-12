Жители Калининского района Челябинска могут остаться без ледового городка. На объявленную администрацией района закупку не заявилась ни одна компания, говорится в протоколе на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок».
«По окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится в протоколе. Победитель закупки на строительство ледового городка в Калининском районе Челябинска должен был определиться 12 декабря.
Стоимость работ оценили в 6,9 миллиона рублей. Ледовый городок «Год змеи» должен был появиться в парке на пересечении улиц Чайковского и Университетской Набережной до 25 декабря. Подрядчик был обязан содержать городок и демонтировать его в феврале.
В городке планировалось разместить две ледовые горки высотой не менее двух метров. Предполагалось, что входную группу украсят скульптуры деда Мороза и Снегурочки высотой не менее 2,5 метров. На подиуме, защищающий фонтан, требовалось установить новогоднюю елку.
Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Калининского района Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
В Челябинске на площади Революции ранее установили новогоднюю елку. На месте ледового городка также продолжается монтаж горок, сообщил корреспондент URA.RU с места события. Для строительства ледового городка «Остров сокровищ» 5 декабря на площади Революции в Челябинске привезли первый лед.
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