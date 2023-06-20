Нарышкин дал гарантии безопасности украинским дипломатам

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин призвал украинских дипломатов посетить Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба внешней разведки России дает гарантии безопасности украинским дипломатам, а также их семьям, а также призывает их «приезжать в Москву». Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Обращаемся к работникам украинских дипломатических миссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины <…> и испытываете на себе давление преступного киевского режима, <…> приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро СВР России.

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Служба внешней разведки России дает гарантии безопасности украинским дипломатам, а также их семьям, а также призывает их «приезжать в Москву». Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин. «Обращаемся к работникам украинских дипломатических миссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины <…> и испытываете на себе давление преступного киевского режима, <…> приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро СВР России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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