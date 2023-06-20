Нарышкин дал гарантии безопасности украинским дипломатам

20 июня 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин призвал украинских дипломатов посетить Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба внешней разведки России дает гарантии безопасности украинским дипломатам, а также их семьям, а также призывает их «приезжать в Москву». Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин. «Обращаемся к работникам украинских дипломатических миссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины <…> и испытываете на себе давление преступного киевского режима, <…> приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро СВР России.

Служба внешней разведки России дает гарантии безопасности украинским дипломатам, а также их семьям, а также призывает их «приезжать в Москву». Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин. «Обращаемся к работникам украинских дипломатических миссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины <…> и испытываете на себе давление преступного киевского режима, <…> приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро СВР России.