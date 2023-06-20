Нарышкин дал гарантии безопасности украинским дипломатам

Сергей Нарышкин призвал украинских дипломатов посетить Москву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Служба внешней разведки России дает гарантии безопасности украинским дипломатам, а также их семьям, а также призывает их «приезжать в Москву». Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
«Обращаемся к работникам украинских дипломатических миссий и представительств госорганов за рубежом. Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей Родины <…> и испытываете на себе давление преступного киевского режима, <…> приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро СВР России.
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