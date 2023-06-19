Обвиняемому в поджоге пермского военкомата продлили арест

Одному из фигурантов уголовного дела о поджоге военкомата в Кировском районе Перми продлили содержание в СИЗО. Арест продлится еще полгода, сообщили в канцелярии суда.
«Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге на полгода продлил срок пребывания под стражей одному из поджигателей военкомата в Кировском районе летом прошлого года», — сообщает Properm со ссылкой на канцелярию суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
В отношении второго обвиняемого судебное заседание назначено уже на 21 июня. Ранее стало известно, что двух пермяков будут судить за поджог военкомата. Их обвиняют в теракте и госизмене. Сам поджог произошел летом 2022 года. Двое мужчин кинули бутылки с зажигательной смесью в окно Кировского районного военкомата.
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