19 июня 2023

Обвиняемому в поджоге пермского военкомата продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, клетка, наручники
Арест продлен на полгода Фото:

Одному из фигурантов уголовного дела о поджоге военкомата в Кировском районе Перми продлили содержание в СИЗО. Арест продлится еще полгода, сообщили в канцелярии суда.

«Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге на полгода продлил срок пребывания под стражей одному из поджигателей военкомата в Кировском районе летом прошлого года», — сообщает Properm со ссылкой на канцелярию суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

В отношении второго обвиняемого судебное заседание назначено уже на 21 июня. Ранее стало известно, что двух пермяков будут судить за поджог военкомата. Их обвиняют в теракте и госизмене. Сам поджог произошел летом 2022 года. Двое мужчин кинули бутылки с зажигательной смесью в окно Кировского районного военкомата.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одному из фигурантов уголовного дела о поджоге военкомата в Кировском районе Перми продлили содержание в СИЗО. Арест продлится еще полгода, сообщили в канцелярии суда. «Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге на полгода продлил срок пребывания под стражей одному из поджигателей военкомата в Кировском районе летом прошлого года», — сообщает Properm со ссылкой на канцелярию суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена. В отношении второго обвиняемого судебное заседание назначено уже на 21 июня. Ранее стало известно, что двух пермяков будут судить за поджог военкомата. Их обвиняют в теракте и госизмене. Сам поджог произошел летом 2022 года. Двое мужчин кинули бутылки с зажигательной смесью в окно Кировского районного военкомата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...