Жители Тюменской области просят заменить Агутина Безруковым

Леонид Агутин выступит на фестивале «Лето в Тобольском кремле» 15 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициативная группа жителей Тобольска планирует обратиться к местным властям с петицией об отмене концерта Леонида Агутина, который должен состояться в городе 15 июля. Об этом URA.RU рассказал один из активистов. По его словам, местные жители хотят, чтобы на фестивале «Лето в Тобольском кремле» снова выступил актер Сергей Безруков. Артист посещал Тобольск с концертом в 2015 году.

«Мы не хотим, чтобы Агутин пел в нашем городе. Лучше бы пригласили Сергея Безрукова. Он Россию любит по-настоящему. Да и в нашем городе уже бывал. Насколько мне известно, в Тобольске ему очень сильно понравилась и он обещал сюда вернуться», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что сейчас инициативные тоболяки собирают подписи местных жителей за отмену концерта Агутина на фестивале «Лето в Тобольском кремле». После этого документ будет передан представителям городской администрации.

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) агентству сообщили, что репертуар фестиваля «Лето в Тобольском кремле» рассчитан на зрителей разных категорий. «Если тот или иной исполнитель вам не близок, в программе нашего фестиваля шесть разнообразных концертов с участием коллективов Тюменской филармонии: Хоровой капеллы, государственного ансамбля народного танца „Зори Тюмени“, камерного оркестра „Камераты Сибири“, вокал-группы „Санрайз“. Среди такого многообразия жанров каждый может найти для себя то, что нравится», — рассказали URA.RU в пресс-службе ТКТО.