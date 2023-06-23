Мэр Екатеринбурга осудил мятеж Пригожина

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осудил вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина. В разговоре с URA.RU он заявил, что «легитимно только то, что говорит президент [РФ]».
«Иных вариантов нет», — сказал Орлов. У него, кстати, есть история отношений с Пригожиным: бизнесмен атаковал главу из-за назначения директором музея истории экс-журналиста Игоря Пушкарева.
Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном российскими военными. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством.
«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание», — заверил глава государства.
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