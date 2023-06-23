Мэр Екатеринбурга осудил мятеж Пригожина

24 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов ранее попадал под публичные атаки Пригожина Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осудил вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина. В разговоре с URA.RU он заявил, что «легитимно только то, что говорит президент [РФ]». «Иных вариантов нет», — сказал Орлов. У него, кстати, есть история отношений с Пригожиным: бизнесмен атаковал главу из-за назначения директором музея истории экс-журналиста Игоря Пушкарева. Новость по теме Мэр Екатеринбурга раскрыл реакцию чиновников на мятеж Пригожина Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном российскими военными. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством. «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание», — заверил глава государства.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов осудил вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» и ее руководителя Евгения Пригожина. В разговоре с URA.RU он заявил, что «легитимно только то, что говорит президент [РФ]». «Иных вариантов нет», — сказал Орлов. У него, кстати, есть история отношений с Пригожиным: бизнесмен атаковал главу из-за назначения директором музея истории экс-журналиста Игоря Пушкарева. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном российскими военными. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством. «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание», — заверил глава государства.