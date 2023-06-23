В Тюмени на набережной 700 выпускников станцевали вальс

Даже непогода не помешала выпускникам станцевать вальс на городской набережной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 24 июня на городской набережной 700 выпускников исполнили вальс, мазурку и другие танцы совместно с учителями. Даже облачная погода, ветер и мелкий дождь не смогли испортить бывшим школьникам настроения. Самые яркие моменты с «Вальса на набережной» — в фотоподборке URA.RU.

Мероприятие началось в сквере Прощания. Здесь выпускники возложили цветы к памятнику учащимся школ Тюмени, не вернувшимся с войны. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В мероприятии также принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Он отметил, что знания, которые школьники получили за время обучения, помогут им во взрослой жизни. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за нескольких сотен бывших школьников на улице Республики образовалась пробка. Помимо этого, на время вальса для тюменцев перекрыли набережную на четыре часа. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшие школьники кроме вальса исполнили мазурку и танец «Шутихи». Впервые за время проведения мероприятия выпускники станцевали вместе с преподавателями. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Посмотреть на танцы выпускников пришли не только родители и учителя ребят. Сотни жителей наблюдали за происходящим с моста Влюбленных и с улицы Республики. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Счастливых выпускников не испугала непогода. Они требовали исполнить еще один танец, несмотря на дождь и сильный ветер. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Настроение все равно хорошее, под дождем даже веселее было. Готовились долго. Мы еще хотим танцевать», — поделились с URA.RU эмоциями выпускники школы №5. После этого ребята отправились гулять под дождем. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшие школьники хором поблагодарили своих учителей за помощь и поддержку в обучении. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Учитель из школы №94 Инесса Зимина является классным руководителем выпускницы, которая за два экзамена набрала 200 баллов. Педагог раскрыла URA.RU секреты того, как сдать ЕГЭ на максимальные баллы. «Формула успеха: трудолюбие, правильное сопровождение и удача», — рассказала учитель. Фото: Денис Моргунов © URA.RU