Пермский завод, снизивший прибыль на полмиллиарда, отказался платить дивиденды

Пермское АО «Камтэкс-Химпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

26 июня 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Годовая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств акционерного общества Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пермское АО «Камтэкс-Химпром», которое в 2022 году снизило прибыль более чем на полмиллиарда рублей, не будет выплачивать годовые дивиденды. Такое решение было принято на общем собрании акционеров предприятия, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Решение общего собрания акционеров АО „Камтэкс-Химпром“. Прибыль по результатам 2022 года в размере 353 732 000 рублей направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не начислять и не выплачивать», — сообщается в документе. «Камтэкс-Химпром» выпускает химическую продукцию, предназначенную для производства пластификаторов, красителей, медицинских препаратов, пластмасс, резинотехнических изделий и других материалов. Также завод производит кислоты для химической, шинной и целлюлозно-бумажной промышленности. В период с июня по октябрь 2022 года предприятие приостановило производство и прекратило выпуск продукции из-за проблем с логистикой, а годовая чистая прибыль завода сократилась на 532,8 млн рублей.

Пермское АО «Камтэкс-Химпром», которое в 2022 году снизило прибыль более чем на полмиллиарда рублей, не будет выплачивать годовые дивиденды. Такое решение было принято на общем собрании акционеров предприятия, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Решение общего собрания акционеров АО „Камтэкс-Химпром“. Прибыль по результатам 2022 года в размере 353 732 000 рублей направить на пополнение оборотных средств общества. Дивиденды по итогам работы за 2022 год не начислять и не выплачивать», — сообщается в документе. «Камтэкс-Химпром» выпускает химическую продукцию, предназначенную для производства пластификаторов, красителей, медицинских препаратов, пластмасс, резинотехнических изделий и других материалов. Также завод производит кислоты для химической, шинной и целлюлозно-бумажной промышленности. В период с июня по октябрь 2022 года предприятие приостановило производство и прекратило выпуск продукции из-за проблем с логистикой, а годовая чистая прибыль завода сократилась на 532,8 млн рублей.