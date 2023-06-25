Кредиторов миасского завода Роскосмоса не стали собирать из-за внутриполитической ситуации

Внутриполитическая ситуация в РФ помешала созвать кредиторов завода-банкрота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание кредиторов Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), входящего в структуру госкорпорации «Роскосмос», не состоялось из-за внутриполитической ситуации. Как сообщил конкурсный управляющий Анатолий Селищев, он уведомит о дате следующего собрания.

«Очередное собрание кредиторов АО „ММЗ“, созванное на 26 июня, не состоится в связи со сложной внутриполитической обстановкой на территории РФ. О назначении даты и времени следующего собрания кредиторов конкурсный управляющий сообщит заблаговременно», — отмечено в сообщении Селищева.

К 26 июня независимый оценщик Юлия Баженова предоставила заключение о проведенной работе. Стоимость переданного на оценку имущества завода специалист определила в 6 млн 357 тысяч рублей. В эту сумму вошли цены сварочного участка и кузнецы, столярного участка, автомойки, складов, осветительных мачт, забора, гаражей, автозаправки, комплектующих и других ценностей.

Банкротом завод признали в июле 2022 года. В январе 2023 года конкурсное производство продлили на шесть месяцев, до 18 июля. Весной Селищев поставил вопрос о приостановке деятельности предприятия, однако представители ММЗ заявили, что компания продолжит работать. Миасский центр занятости также не получал уведомлений о предстоящих сокращениях сотрудников. Россельхозбанк настоял, чтобы активы предприятия были реализованы на условиях финансовой организации.