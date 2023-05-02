02 мая 2023

Продавать имущество миасского завода-банкрота Роскосмоса будут на условиях банка

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Кредиторы договорились распродать имущество миасского завода на условиях банка Фото:

Продавать имущество признанного банкротом Миасского машзавода (АО «ММЗ»), входящего в госкорпорацию «Роскосмос», в Челябинской области будут на условиях банка. Как следует из данных федресурса, совет кредиторов утвердил положение о продаже, предложенное «Россельхозбанком».

«Собрание кредиторов по дополнительному вопросу повестки дня приняло решение об утверждении Положения о порядке и условиях реализации имущества АО „ММЗ“ в редакции АО „Россельхозбанк“. С материалами собрания кредиторов можно ознакомиться по адресу должника», — отмечается в документе по итогам заседания.

Кредиторы воздержались от принятия вопроса о ликвидации завода. Также участники собрания отказались утвердить порядок, сроки, условия и начальную цену продажи имущества должника. Совет кредиторов не стал принимать какого-либо решения о прекращении изготовления понтонов для АО «Транснефть». Завод в настоящее время не может поставлять продукцию без посредников.

В данный момент на предприятии продолжается процедура конкурсного производства. Процесс начался в результате признания завода банкротом в декабре 2021 года. Решение об этом было принято в ответ на иск самого предприятия.

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Продавать имущество признанного банкротом Миасского машзавода (АО «ММЗ»), входящего в госкорпорацию «Роскосмос», в Челябинской области будут на условиях банка. Как следует из данных федресурса, совет кредиторов утвердил положение о продаже, предложенное «Россельхозбанком». «Собрание кредиторов по дополнительному вопросу повестки дня приняло решение об утверждении Положения о порядке и условиях реализации имущества АО „ММЗ“ в редакции АО „Россельхозбанк“. С материалами собрания кредиторов можно ознакомиться по адресу должника», — отмечается в документе по итогам заседания. Кредиторы воздержались от принятия вопроса о ликвидации завода. Также участники собрания отказались утвердить порядок, сроки, условия и начальную цену продажи имущества должника. Совет кредиторов не стал принимать какого-либо решения о прекращении изготовления понтонов для АО «Транснефть». Завод в настоящее время не может поставлять продукцию без посредников. В данный момент на предприятии продолжается процедура конкурсного производства. Процесс начался в результате признания завода банкротом в декабре 2021 года. Решение об этом было принято в ответ на иск самого предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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