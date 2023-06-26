В детских поликлиниках Тюмени появились огромные очереди

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Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург
В детских поликлиниках Тюмени стало больше пациентов с симптомами ОРВИ Фото:

В детских отделениях поликлиник №8 и №12 начали возникать большие очереди. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, большинство пациентов обращаются к врачам с признаками ОРВИ и простуды.

«У сына появились симптомы простуды. Мы приехали в фильтр детского отделения поликлиники №8: там было очень много детей самого разного возраста. Своей очереди нам пришлось ждать около 40 минут. В детском отделении поликлиники №12, насколько мне известно, та же ситуация. Наши родственники недавно туда обращались, когда у них заболел ребенок», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что всплеска заболеваемости ОРВИ среди детей в Тюменской области нет. «Всплеска заболеваемости ОРВИ не наблюдается. Но мы напоминаем, что о профилактике простудных заболеваний летом забывать не стоит. Выполняйте следующие простые рекомендации: поддерживайте комнатную температуру на уровне не ниже 21 градуса; не пейте слишком холодные напитки большими глотками; не находитесь слишком долго в мокрой одежде; избегайте сквозняков и резких перепадов температуры», — рассказали там URA.RU.

В региональном депздраве напомнили о том, что, в случае появления симптомов простуды и ОРВИ не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться за медицинской помощью к специалистам.

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В детских отделениях поликлиник №8 и №12 начали возникать большие очереди. Об этом URA.RU сообщили тюменцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, большинство пациентов обращаются к врачам с признаками ОРВИ и простуды. «У сына появились симптомы простуды. Мы приехали в фильтр детского отделения поликлиники №8: там было очень много детей самого разного возраста. Своей очереди нам пришлось ждать около 40 минут. В детском отделении поликлиники №12, насколько мне известно, та же ситуация. Наши родственники недавно туда обращались, когда у них заболел ребенок», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени. В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что всплеска заболеваемости ОРВИ среди детей в Тюменской области нет. «Всплеска заболеваемости ОРВИ не наблюдается. Но мы напоминаем, что о профилактике простудных заболеваний летом забывать не стоит. Выполняйте следующие простые рекомендации: поддерживайте комнатную температуру на уровне не ниже 21 градуса; не пейте слишком холодные напитки большими глотками; не находитесь слишком долго в мокрой одежде; избегайте сквозняков и резких перепадов температуры», — рассказали там URA.RU. В региональном депздраве напомнили о том, что, в случае появления симптомов простуды и ОРВИ не стоит заниматься самолечением. Лучше обратиться за медицинской помощью к специалистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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