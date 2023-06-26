Губернатор Текслер создал новую структуру при челябинском правительстве

Губернатор Алексей Текслер создал инвестиционный комитет при правительстве Челябинской области. Соответствующее распоряжение опубликовано 26 июня на официальном портале правовой информации.
«Создать инвестиционный комитет Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе, подписанном губернатором.
Согласно документу, комитет образован в целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в регионе, а также для защиты прав и законных интересов субъектов инвестдеятельности. Он является совещательным органом, подчиненным главе региона. Ранее эти функции были закреплены за областным инвестиционным советом.
Еще одним распоряжением Текслер образовал «инвестиционную команду Челябинской области». В нее вошли вице-губернаторы и министры, ряд глав городов и районов, а также руководители вузов, представители бизнеса и банков.
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