Лидер ЛДПР призвал создать контрактную армию из семи миллионов военных

В России необходимо создать армию из военнослужащих по контракту численностью не менее семи миллионов солдат. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Слуцкий отметил, что в российских вооруженных силах есть проблемы, но частные армии не смогут их решить.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные армии. Он считает, что ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны и должны начать действовать.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.