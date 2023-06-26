26 июня 2023

Лидер ЛДПР призвал создать контрактную армию из семи миллионов военных

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Пресс-конференция Леонида Слуцкого. Москва, слуцкий леонид
Слуцкий считает, что существующие проблемы в ВС России не должны решаться частными армиями Фото:

В России необходимо создать армию из военнослужащих по контракту численностью не менее семи миллионов солдат. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Слуцкий отметил, что в российских вооруженных силах есть проблемы, но частные армии не смогут их решить.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные армии. Он считает, что ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны и должны начать действовать.

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В России необходимо создать армию из военнослужащих по контракту численностью не менее семи миллионов солдат. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Слуцкий отметил, что в российских вооруженных силах есть проблемы, но частные армии не смогут их решить. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные армии. Он считает, что ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны и должны начать действовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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