Лидер ЛДПР призвал создать контрактную армию из семи миллионов военных

27 июня 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Слуцкий считает, что существующие проблемы в ВС России не должны решаться частными армиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России необходимо создать армию из военнослужащих по контракту численностью не менее семи миллионов солдат. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Слуцкий отметил, что в российских вооруженных силах есть проблемы, но частные армии не смогут их решить. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные армии. Он считает, что ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны и должны начать действовать.

В России необходимо создать армию из военнослужащих по контракту численностью не менее семи миллионов солдат. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «ЛДПР продолжает настаивать: для обеспечения безопасности нам необходима контрактная армия численностью не менее 7 млн. военнослужащих и гражданского персонала», — сообщил глава ЛДПР в своем telegram-канале. Слуцкий отметил, что в российских вооруженных силах есть проблемы, но частные армии не смогут их решить. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные армии. Он считает, что ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны и должны начать действовать.