Пригожин призвал Зюганова и Слуцкого возглавить ЧВК

11 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Пригожин заявил, что ЛДПР и КПРФ перестали участвовать в жизни России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные военные компании (ЧВК). Такое заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». По мнению Пригожина, ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны. Коммунистическая партия утратила свою сплоченность, а деятельность либерал-демократов, оставшихся без Жириновского, превратилась в «клоунаду». Также он добавил, что России необходима консолидация общества и те, кто годами говорил об этом с трибун, должны начать действовать. «Поэтому господ „говорунов“ призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК „Вагнера“», — сказал Пригожин. Он назвал это «истинным служением Отечеству». Ранее Евгений Пригожин признался, что является создателем частной военной компании «Вагнер». По его словам, ЧВК была создана в 2014 году.

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные военные компании (ЧВК). Такое заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». По мнению Пригожина, ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны. Коммунистическая партия утратила свою сплоченность, а деятельность либерал-демократов, оставшихся без Жириновского, превратилась в «клоунаду». Также он добавил, что России необходима консолидация общества и те, кто годами говорил об этом с трибун, должны начать действовать. «Поэтому господ „говорунов“ призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК „Вагнера“», — сказал Пригожин. Он назвал это «истинным служением Отечеству». Ранее Евгений Пригожин признался, что является создателем частной военной компании «Вагнер». По его словам, ЧВК была создана в 2014 году.