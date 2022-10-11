Пригожин призвал Зюганова и Слуцкого возглавить ЧВК

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Пригожин заявил, что ЛДПР и КПРФ перестали участвовать в жизни России Фото:

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные военные компании (ЧВК). Такое заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Пригожина, ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны. Коммунистическая партия утратила свою сплоченность, а деятельность либерал-демократов, оставшихся без Жириновского, превратилась в «клоунаду». Также он добавил, что России необходима консолидация общества и те, кто годами говорил об этом с трибун, должны начать действовать.

«Поэтому господ „говорунов“ призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК „Вагнера“», — сказал Пригожин. Он назвал это «истинным служением Отечеству».

Ранее Евгений Пригожин признался, что является создателем частной военной компании «Вагнер». По его словам, ЧВК была создана в 2014 году.

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Бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные военные компании (ЧВК). Такое заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». По мнению Пригожина, ЛДПР и КПРФ престали участвовать в жизни страны. Коммунистическая партия утратила свою сплоченность, а деятельность либерал-демократов, оставшихся без Жириновского, превратилась в «клоунаду». Также он добавил, что России необходима консолидация общества и те, кто годами говорил об этом с трибун, должны начать действовать. «Поэтому господ „говорунов“ призываю собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК „Вагнера“», — сказал Пригожин. Он назвал это «истинным служением Отечеству». Ранее Евгений Пригожин признался, что является создателем частной военной компании «Вагнер». По его словам, ЧВК была создана в 2014 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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