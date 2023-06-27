В Пермском крае инвалида обеспечили жильем по требованию прокуратуры

28 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Инвалиду выделили специализированное жилье с поручнями и пандусами Фото: Александр Елизаров © URA.RU Прокуратура Горнозаводского района Пермского края через суд добилась предоставления благоустроенной квартиры инвалиду, обладающему статусом сироты. По его заявлению в надзорном ведомстве провели проверку и установили, что инвалида в течение двух лет не могли обеспечить положенным ему по закону жильем. В результате он был вынужден проживать у своего опекуна. «Заявитель около двух лет с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем из специализированного жилфонда. Действуя в защиту прав заявителя, прокурором в суд направлен иск о возложении на администрацию Горнозаводского округа обязанности предоставить жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям для проживания лица с ограниченными возможностями здоровья. Суд требование удовлетворил», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Решение суда было исполнено. Инвалиду за счет средств регионального и муниципального бюджетов предоставлена благоустроенная квартира, оборудованная пандусами и поручнями. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура через суд обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. Жителю города Чайковский предоставили выплату на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края через суд добилась предоставления благоустроенной квартиры инвалиду, обладающему статусом сироты. По его заявлению в надзорном ведомстве провели проверку и установили, что инвалида в течение двух лет не могли обеспечить положенным ему по закону жильем. В результате он был вынужден проживать у своего опекуна. «Заявитель около двух лет с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем из специализированного жилфонда. Действуя в защиту прав заявителя, прокурором в суд направлен иск о возложении на администрацию Горнозаводского округа обязанности предоставить жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям для проживания лица с ограниченными возможностями здоровья. Суд требование удовлетворил», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Решение суда было исполнено. Инвалиду за счет средств регионального и муниципального бюджетов предоставлена благоустроенная квартира, оборудованная пандусами и поручнями. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура через суд обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. Жителю города Чайковский предоставили выплату на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.