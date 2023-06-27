В Пермском крае инвалида обеспечили жильем по требованию прокуратуры

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края через суд добилась предоставления благоустроенной квартиры инвалиду, обладающему статусом сироты. По его заявлению в надзорном ведомстве провели проверку и установили, что инвалида в течение двух лет не могли обеспечить положенным ему по закону жильем. В результате он был вынужден проживать у своего опекуна.
«Заявитель около двух лет с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем из специализированного жилфонда. Действуя в защиту прав заявителя, прокурором в суд направлен иск о возложении на администрацию Горнозаводского округа обязанности предоставить жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям для проживания лица с ограниченными возможностями здоровья. Суд требование удовлетворил», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Решение суда было исполнено. Инвалиду за счет средств регионального и муниципального бюджетов предоставлена благоустроенная квартира, оборудованная пандусами и поручнями.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура через суд обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. Жителю города Чайковский предоставили выплату на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.