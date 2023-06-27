27 июня 2023

В Пермском крае инвалида обеспечили жильем по требованию прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры, недвижимость
Инвалиду выделили специализированное жилье с поручнями и пандусами Фото:

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края через суд добилась предоставления благоустроенной квартиры инвалиду, обладающему статусом сироты. По его заявлению в надзорном ведомстве провели проверку и установили, что инвалида в течение двух лет не могли обеспечить положенным ему по закону жильем. В результате он был вынужден проживать у своего опекуна.

«Заявитель около двух лет с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем из специализированного жилфонда. Действуя в защиту прав заявителя, прокурором в суд направлен иск о возложении на администрацию Горнозаводского округа обязанности предоставить жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям для проживания лица с ограниченными возможностями здоровья. Суд требование удовлетворил», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Решение суда было исполнено. Инвалиду за счет средств регионального и муниципального бюджетов предоставлена благоустроенная квартира, оборудованная пандусами и поручнями.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура через суд обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. Жителю города Чайковский предоставили выплату на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.

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Прокуратура Горнозаводского района Пермского края через суд добилась предоставления благоустроенной квартиры инвалиду, обладающему статусом сироты. По его заявлению в надзорном ведомстве провели проверку и установили, что инвалида в течение двух лет не могли обеспечить положенным ему по закону жильем. В результате он был вынужден проживать у своего опекуна. «Заявитель около двух лет с момента возникновения права на жилое помещение не был обеспечен жильем из специализированного жилфонда. Действуя в защиту прав заявителя, прокурором в суд направлен иск о возложении на администрацию Горнозаводского округа обязанности предоставить жилье, отвечающее санитарным и техническим требованиям для проживания лица с ограниченными возможностями здоровья. Суд требование удовлетворил», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Решение суда было исполнено. Инвалиду за счет средств регионального и муниципального бюджетов предоставлена благоустроенная квартира, оборудованная пандусами и поручнями. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура через суд обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. Жителю города Чайковский предоставили выплату на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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