Прокуратура помогла пермяку, который родился в фашистском концлагере

Чиновников обязали предоставить выплату на жилье пермяку, который родился в концлагере

02 марта 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Пермяк родился 80 лет назад в фашистском лагере Дахау Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Пермском крае прокуратура через суд обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию несовершеннолетнему узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. Жителю города Чайковский предоставят выплату на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Ранее пенсионер был поставлен на учет как инвалид Великой Отечественной войны, но чиновники отказывали в выдаче субсидии. «Мотивировали решение отсутствием закрепления в законодательстве нормы, предусматривающей меры господдержки для такой категории граждан. Гражданин родился в годы войны в концлагере Дахау, был приравнен по статусу к инвалидам ВОВ. Надзорное ведомство обратилась в суд с заявлением о возложении на министерство соцразвития края обязанности предоставить истцу единовременную денежную выплату на строительство или покупку жилья», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Ленинский районный суд Перми требования краевой прокуратуры удовлетворил в полном объеме. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует исполнение решение суда.

В Пермском крае прокуратура через суд обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию несовершеннолетнему узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. Жителю города Чайковский предоставят выплату на покупку или строительство жилья за счет средств федерального бюджета. Ранее пенсионер был поставлен на учет как инвалид Великой Отечественной войны, но чиновники отказывали в выдаче субсидии. «Мотивировали решение отсутствием закрепления в законодательстве нормы, предусматривающей меры господдержки для такой категории граждан. Гражданин родился в годы войны в концлагере Дахау, был приравнен по статусу к инвалидам ВОВ. Надзорное ведомство обратилась в суд с заявлением о возложении на министерство соцразвития края обязанности предоставить истцу единовременную денежную выплату на строительство или покупку жилья», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Ленинский районный суд Перми требования краевой прокуратуры удовлетворил в полном объеме. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует исполнение решение суда.