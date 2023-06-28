Старшеклассников ЯНАО заставят выбрать специализацию

В ЯНАО с нового учебного года все старшие классы станут профильными

29 июня 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

В ЯНАО с нового учебного года не будет базовой программы в старшей школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО, начиная с 1 сентября, все старшие классы станут профильными. Это связано с переходом на новые образовательные стандарты, сообщила начальник окружного департамента образования Марина Анфалова. «С нового учебного года в школах не будет универсальных десятых классов, в которых программы по учебным предметам реализуются на базовом уровне, будут формироваться только классы с углубленным изучением предметов. До конца лета выпускники девятых классов должны определиться с профильным направлением», — приводит слова Марины Анфаловой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя на официальном сайте. Перечень профильных направлений включает в себя технологические классы, естественно-научный профиль и гуманитарное направление. С нового учебного года увеличится количество школьных предметов, вместо 11 их станет 13, из которых минимум два будут изучаться на углубленном уровне. Ранее URA.RU рассказало, что к 1 сентября студентов ямальских колледжей будут обучать по новым программам с акцентом на стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Это станет возможным в рамках реализации программы «Профессионалитет».

В ЯНАО, начиная с 1 сентября, все старшие классы станут профильными. Это связано с переходом на новые образовательные стандарты, сообщила начальник окружного департамента образования Марина Анфалова. «С нового учебного года в школах не будет универсальных десятых классов, в которых программы по учебным предметам реализуются на базовом уровне, будут формироваться только классы с углубленным изучением предметов. До конца лета выпускники девятых классов должны определиться с профильным направлением», — приводит слова Марины Анфаловой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя на официальном сайте. Перечень профильных направлений включает в себя технологические классы, естественно-научный профиль и гуманитарное направление. С нового учебного года увеличится количество школьных предметов, вместо 11 их станет 13, из которых минимум два будут изучаться на углубленном уровне. Ранее URA.RU рассказало, что к 1 сентября студентов ямальских колледжей будут обучать по новым программам с акцентом на стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Это станет возможным в рамках реализации программы «Профессионалитет».