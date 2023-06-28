28 июня 2023
27 июня 2023

Старшеклассников ЯНАО заставят выбрать специализацию

В ЯНАО с нового учебного года все старшие классы станут профильными
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты. Курган, ученики, студенты, руки
В ЯНАО с нового учебного года не будет базовой программы в старшей школе Фото:

В ЯНАО, начиная с 1 сентября, все старшие классы станут профильными. Это связано с переходом на новые образовательные стандарты, сообщила начальник окружного департамента образования Марина Анфалова.

«С нового учебного года в школах не будет универсальных десятых классов, в которых программы по учебным предметам реализуются на базовом уровне, будут формироваться только классы с углубленным изучением предметов. До конца лета выпускники девятых классов должны определиться с профильным направлением», — приводит слова Марины Анфаловой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя на официальном сайте.

Перечень профильных направлений включает в себя технологические классы, естественно-научный профиль и гуманитарное направление. С нового учебного года увеличится количество школьных предметов, вместо 11 их станет 13, из которых минимум два будут изучаться на углубленном уровне.

Ранее URA.RU рассказало, что к 1 сентября студентов ямальских колледжей будут обучать по новым программам с акцентом на стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Это станет возможным в рамках реализации программы «Профессионалитет».

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В ЯНАО, начиная с 1 сентября, все старшие классы станут профильными. Это связано с переходом на новые образовательные стандарты, сообщила начальник окружного департамента образования Марина Анфалова. «С нового учебного года в школах не будет универсальных десятых классов, в которых программы по учебным предметам реализуются на базовом уровне, будут формироваться только классы с углубленным изучением предметов. До конца лета выпускники девятых классов должны определиться с профильным направлением», — приводит слова Марины Анфаловой пресс-служба мэрии Нового Уренгоя на официальном сайте. Перечень профильных направлений включает в себя технологические классы, естественно-научный профиль и гуманитарное направление. С нового учебного года увеличится количество школьных предметов, вместо 11 их станет 13, из которых минимум два будут изучаться на углубленном уровне. Ранее URA.RU рассказало, что к 1 сентября студентов ямальских колледжей будут обучать по новым программам с акцентом на стажировки в ведущих отраслевых компаниях. Это станет возможным в рамках реализации программы «Профессионалитет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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