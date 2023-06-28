28 июня 2023

В контактном зоопарке в Пермском крае зарезали свинью

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, ферма, свинья, скот, скотоводство, животноводство, домашнее хозяйство
Крики животного слышали жители соседних домов (архивное фото) Фото:

В контактном зоопарке, расположенном в Чайковском (Пермский край), зарезали свинью. Крик животного слышали жители домов, соседствующих с зоопарком. Информацию о произошедшем местная жительница Лариса Котышева опубликовала в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Хотела написать крик души! Как так, на улице Уральской контактный зоопарк на „Станции юннатов“ превратился в скотобойню? Вчера, 27 июня, на моих глазах, и скорее всего на глазах других людей, а может и детей, зарезали и разделали свинку (бедная кричала на весь микрорайон)», — возмутилась Котышева в посте. «Тоже слышали этот крик. Дети спросили, что там с ней делают, пришлось придумать, что не могла свинка разродиться. Как мне было объяснить пятилетнему ребенку то, что этого порося решили разделать», — задалась вопросом Снежана Кайсарова.

В беседе с URA.RU Котышева сообщила, что свинья, которую убили была взрослая и большая. При этом присутствовали двое мужчин и одна женщина. По ее словам, окна близлежащих домов выходят как раз на территорию зоопарка и все видно, как на ладони. Руководство контактного зоопарка сообщило URA.RU, что ничего не знает о произошедшем и давать комментарии на эту тему не будет.

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В контактном зоопарке, расположенном в Чайковском (Пермский край), зарезали свинью. Крик животного слышали жители домов, соседствующих с зоопарком. Информацию о произошедшем местная жительница Лариса Котышева опубликовала в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Хотела написать крик души! Как так, на улице Уральской контактный зоопарк на „Станции юннатов“ превратился в скотобойню? Вчера, 27 июня, на моих глазах, и скорее всего на глазах других людей, а может и детей, зарезали и разделали свинку (бедная кричала на весь микрорайон)», — возмутилась Котышева в посте. «Тоже слышали этот крик. Дети спросили, что там с ней делают, пришлось придумать, что не могла свинка разродиться. Как мне было объяснить пятилетнему ребенку то, что этого порося решили разделать», — задалась вопросом Снежана Кайсарова. В беседе с URA.RU Котышева сообщила, что свинья, которую убили была взрослая и большая. При этом присутствовали двое мужчин и одна женщина. По ее словам, окна близлежащих домов выходят как раз на территорию зоопарка и все видно, как на ладони. Руководство контактного зоопарка сообщило URA.RU, что ничего не знает о произошедшем и давать комментарии на эту тему не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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