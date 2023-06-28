В контактном зоопарке в Пермском крае зарезали свинью

29 июня 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Крики животного слышали жители соседних домов (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В контактном зоопарке, расположенном в Чайковском (Пермский край), зарезали свинью. Крик животного слышали жители домов, соседствующих с зоопарком. Информацию о произошедшем местная жительница Лариса Котышева опубликовала в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Хотела написать крик души! Как так, на улице Уральской контактный зоопарк на „Станции юннатов“ превратился в скотобойню? Вчера, 27 июня, на моих глазах, и скорее всего на глазах других людей, а может и детей, зарезали и разделали свинку (бедная кричала на весь микрорайон)», — возмутилась Котышева в посте. «Тоже слышали этот крик. Дети спросили, что там с ней делают, пришлось придумать, что не могла свинка разродиться. Как мне было объяснить пятилетнему ребенку то, что этого порося решили разделать», — задалась вопросом Снежана Кайсарова. В беседе с URA.RU Котышева сообщила, что свинья, которую убили была взрослая и большая. При этом присутствовали двое мужчин и одна женщина. По ее словам, окна близлежащих домов выходят как раз на территорию зоопарка и все видно, как на ладони. Руководство контактного зоопарка сообщило URA.RU, что ничего не знает о произошедшем и давать комментарии на эту тему не будет.

В контактном зоопарке, расположенном в Чайковском (Пермский край), зарезали свинью. Крик животного слышали жители домов, соседствующих с зоопарком. Информацию о произошедшем местная жительница Лариса Котышева опубликовала в сообществе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Хотела написать крик души! Как так, на улице Уральской контактный зоопарк на „Станции юннатов“ превратился в скотобойню? Вчера, 27 июня, на моих глазах, и скорее всего на глазах других людей, а может и детей, зарезали и разделали свинку (бедная кричала на весь микрорайон)», — возмутилась Котышева в посте. «Тоже слышали этот крик. Дети спросили, что там с ней делают, пришлось придумать, что не могла свинка разродиться. Как мне было объяснить пятилетнему ребенку то, что этого порося решили разделать», — задалась вопросом Снежана Кайсарова. В беседе с URA.RU Котышева сообщила, что свинья, которую убили была взрослая и большая. При этом присутствовали двое мужчин и одна женщина. По ее словам, окна близлежащих домов выходят как раз на территорию зоопарка и все видно, как на ладони. Руководство контактного зоопарка сообщило URA.RU, что ничего не знает о произошедшем и давать комментарии на эту тему не будет.