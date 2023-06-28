В Новом Уренгое стройплощадку не могут расчистить несмотря на обещания

Максим Лазарев требует от мэрии Нового Уренгоя назвать сроки уборки строительного мусора Фото: Джаван Керимов © URA.RU

В Новом Уренгое городские власти в течение четырех месяцев не могут навести порядок возле здания арт-резиденции «Полярная Сова», которое сейчас на капитальном ремонте. Об этом заявил лидер окружного отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев.

«В марте нам пообещали, что за короткий период объект капитального ремонта „Полярная Сова“ будет должным образом законсервирован, а после таяния снега подрядчик проведет уборку территории и восстановит ограждение строительной площадки. За четыре месяца ситуация так и не изменилась, буду требовать конкретных сроков по выполнению всех необходимых работ», — написал Максим Лазарев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В администрацию Нового Уренгоя отправлен запрос с просьбой назвать конкретные сроки обозначенной проблемы. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в середине марта общественники Нового Уренгоя пожаловались Лазареву на отсутствие ограждения вокруг «Полярной Совы». Депутат лично проинспектировал состояние стройплощадки.