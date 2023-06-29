Психолог объяснила любовь женщин к мужчинам постарше

Психолог Кузнецова: женщины ищут в мужчинах постарше отцовскую заботу

29 июня 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Женщины ищут мужчин, похожих на отца, заявила Юлия Кузнецова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщины выбирают мужчин постарше, чтобы искать в них отцовскую заботу, который они были лишены в детстве. У подобных женщин доминирует позиция «ребенка». Об этом рассказала психолог Юлия Кузнецова. «В соответствии с другой моделью женщина может искать партнера, похожего на отца. Сходство может выражаться и заметной разницей в возрасте», — рассказала Кузнецова. Ее слова приводит Lenta.ru. По словам психолога, такие отношения являются абсолютно нормальными, так как общение в паре с разницей в возрасте будет успешным. «Такие отношения могут благополучно развиваться», — заключила Кузнецова. Однако есть вероятность, что женщина находится в позиции «ребенка» и ей легче общаться с людьми постарше. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснила тягу юношей к зрелым женщинам. По ее словам, молодых мужчин могут привлекать женщины постарше из-за повышенного тестостерона. Также причину желания таких связей могут объяснять психологический фактор, когда мужчина застревает в «эдиповом комплексе». Это такой период, когда ребенок испытывает половое влечение к родителю противоположного пола.

Женщины выбирают мужчин постарше, чтобы искать в них отцовскую заботу, который они были лишены в детстве. У подобных женщин доминирует позиция «ребенка». Об этом рассказала психолог Юлия Кузнецова. «В соответствии с другой моделью женщина может искать партнера, похожего на отца. Сходство может выражаться и заметной разницей в возрасте», — рассказала Кузнецова. Ее слова приводит Lenta.ru. По словам психолога, такие отношения являются абсолютно нормальными, так как общение в паре с разницей в возрасте будет успешным. «Такие отношения могут благополучно развиваться», — заключила Кузнецова. Однако есть вероятность, что женщина находится в позиции «ребенка» и ей легче общаться с людьми постарше. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснила тягу юношей к зрелым женщинам. По ее словам, молодых мужчин могут привлекать женщины постарше из-за повышенного тестостерона. Также причину желания таких связей могут объяснять психологический фактор, когда мужчина застревает в «эдиповом комплексе». Это такой период, когда ребенок испытывает половое влечение к родителю противоположного пола.