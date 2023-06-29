Психолог объяснила любовь женщин к мужчинам постарше

Психолог Кузнецова: женщины ищут в мужчинах постарше отцовскую заботу
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины ищут мужчин, похожих на отца, заявила Юлия Кузнецова Фото:

Женщины выбирают мужчин постарше, чтобы искать в них отцовскую заботу, который они были лишены в детстве. У подобных женщин доминирует позиция «ребенка». Об этом рассказала психолог Юлия Кузнецова.

«В соответствии с другой моделью женщина может искать партнера, похожего на отца. Сходство может выражаться и заметной разницей в возрасте», — рассказала Кузнецова. Ее слова приводит Lenta.ru. По словам психолога, такие отношения являются абсолютно нормальными, так как общение в паре с разницей в возрасте будет успешным. «Такие отношения могут благополучно развиваться», — заключила Кузнецова. Однако есть вероятность, что женщина находится в позиции «ребенка» и ей легче общаться с людьми постарше.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснила тягу юношей к зрелым женщинам. По ее словам, молодых мужчин могут привлекать женщины постарше из-за повышенного тестостерона. Также причину желания таких связей могут объяснять психологический фактор, когда мужчина застревает в «эдиповом комплексе». Это такой период, когда ребенок испытывает половое влечение к родителю противоположного пола.

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Женщины выбирают мужчин постарше, чтобы искать в них отцовскую заботу, который они были лишены в детстве. У подобных женщин доминирует позиция «ребенка». Об этом рассказала психолог Юлия Кузнецова. «В соответствии с другой моделью женщина может искать партнера, похожего на отца. Сходство может выражаться и заметной разницей в возрасте», — рассказала Кузнецова. Ее слова приводит Lenta.ru. По словам психолога, такие отношения являются абсолютно нормальными, так как общение в паре с разницей в возрасте будет успешным. «Такие отношения могут благополучно развиваться», — заключила Кузнецова. Однако есть вероятность, что женщина находится в позиции «ребенка» и ей легче общаться с людьми постарше. Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснила тягу юношей к зрелым женщинам. По ее словам, молодых мужчин могут привлекать женщины постарше из-за повышенного тестостерона. Также причину желания таких связей могут объяснять психологический фактор, когда мужчина застревает в «эдиповом комплексе». Это такой период, когда ребенок испытывает половое влечение к родителю противоположного пола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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