Инфекционист Коновалов раскрыл, как уберечь детей от отравлений на отдыхе

Инфекционист Коновалов: нужно учить детей чаще мыть руки, чтобы они не отравились едой

30 июня 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Нужно приучать детей мыть руки до еды и после посещения туалета, чтобы уберечь их от отравлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители должны научить детей мыть руки до еды и после посещения туалета, тогда риск отравиться будет минимальным. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. «В первую очередь, нужно, чтобы родители учили детей навыкам и правилам личной гигиены — мытью рук до еды, после посещения туалета. Также они должны говорить детям, чтобы они не кушали пищу, которая не прошла термическую и физическую обработки», — передают «Известия» слова Коновалова. Коновалов добавил, что дальновидные родители могут начать учить ребенка заботиться о своем здоровье сразу после его рождения. «Ротавирусную инфекцию рекомендуется проводить в возрасте до одного года. Еще доступны вакцины против брюшного тифа и дизентерии», — резюмировал инфекционист. Ранее в Амурской области в детском лагере «Белые горы» отравились 70 детей, пишет « Газета.ру ». Сотрудники Роспотребнадзора приостановили деятельность лагеря, сообщает « Коммерсант ».

Родители должны научить детей мыть руки до еды и после посещения туалета, тогда риск отравиться будет минимальным. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. «В первую очередь, нужно, чтобы родители учили детей навыкам и правилам личной гигиены — мытью рук до еды, после посещения туалета. Также они должны говорить детям, чтобы они не кушали пищу, которая не прошла термическую и физическую обработки», — передают «Известия» слова Коновалова. Коновалов добавил, что дальновидные родители могут начать учить ребенка заботиться о своем здоровье сразу после его рождения. «Ротавирусную инфекцию рекомендуется проводить в возрасте до одного года. Еще доступны вакцины против брюшного тифа и дизентерии», — резюмировал инфекционист. Ранее в Амурской области в детском лагере «Белые горы» отравились 70 детей, пишет «Газета.ру». Сотрудники Роспотребнадзора приостановили деятельность лагеря, сообщает «Коммерсант».