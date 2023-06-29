29 июня 2023

Инфекционист Коновалов раскрыл, как уберечь детей от отравлений на отдыхе

Инфекционист Коновалов: нужно учить детей чаще мыть руки, чтобы они не отравились едой
© Служба новостей «URA.RU»
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Нужно приучать детей мыть руки до еды и после посещения туалета, чтобы уберечь их от отравлений Фото:

Родители должны научить детей мыть руки до еды и после посещения туалета, тогда риск отравиться будет минимальным. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

«В первую очередь, нужно, чтобы родители учили детей навыкам и правилам личной гигиены — мытью рук до еды, после посещения туалета. Также они должны говорить детям, чтобы они не кушали пищу, которая не прошла термическую и физическую обработки», — передают «Известия» слова Коновалова.

Коновалов добавил, что дальновидные родители могут начать учить ребенка заботиться о своем здоровье сразу после его рождения. «Ротавирусную инфекцию рекомендуется проводить в возрасте до одного года. Еще доступны вакцины против брюшного тифа и дизентерии», — резюмировал инфекционист.

Ранее в Амурской области в детском лагере «Белые горы» отравились 70 детей, пишет «Газета.ру». Сотрудники Роспотребнадзора приостановили деятельность лагеря, сообщает «Коммерсант».

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Родители должны научить детей мыть руки до еды и после посещения туалета, тогда риск отравиться будет минимальным. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. «В первую очередь, нужно, чтобы родители учили детей навыкам и правилам личной гигиены — мытью рук до еды, после посещения туалета. Также они должны говорить детям, чтобы они не кушали пищу, которая не прошла термическую и физическую обработки», — передают «Известия» слова Коновалова. Коновалов добавил, что дальновидные родители могут начать учить ребенка заботиться о своем здоровье сразу после его рождения. «Ротавирусную инфекцию рекомендуется проводить в возрасте до одного года. Еще доступны вакцины против брюшного тифа и дизентерии», — резюмировал инфекционист. Ранее в Амурской области в детском лагере «Белые горы» отравились 70 детей, пишет «Газета.ру». Сотрудники Роспотребнадзора приостановили деятельность лагеря, сообщает «Коммерсант».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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