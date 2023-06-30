Картаполов раскрыл судьбу частной армии Пригожина после мятежа

Картаполов: частная армия Пригожина сможет участвовать в СВО только после заключения контракта с МО РФ
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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область
Контракт с МО РФ позволит частным структурам участвовать в СВО, заявил Картаполов Фото:
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Если частная армия бизнесмена Евгения Пригожина не подпишет контракт с Минобороны, то она не будет иметь права участвовать в специальной военной операции. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Если структура не подписывает контракт с Минобороны, она не может участвовать в спецоперации», — передает слова Картаполова «Ведомости». По его словам, такое требование существует, потому что эта структура должна выполнять задачи, поставленные военным командованием, и обеспечиваться Минобороны. Возможность отправиться на Украину по-прежнему существует после лагеря подготовки. Бойцы приходят в ЧВК, после чего проходят несколько недель обучения в тренировочных лагерях. После этого у них есть выбор — подписать контракт с Минобороны или вернуться домой и подписать контракт с другой силовой структурой, заключил Картаполов

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Если частная армия бизнесмена Евгения Пригожина не подпишет контракт с Минобороны, то она не будет иметь права участвовать в специальной военной операции. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Если структура не подписывает контракт с Минобороны, она не может участвовать в спецоперации», — передает слова Картаполова «Ведомости». По его словам, такое требование существует, потому что эта структура должна выполнять задачи, поставленные военным командованием, и обеспечиваться Минобороны. Возможность отправиться на Украину по-прежнему существует после лагеря подготовки. Бойцы приходят в ЧВК, после чего проходят несколько недель обучения в тренировочных лагерях. После этого у них есть выбор — подписать контракт с Минобороны или вернуться домой и подписать контракт с другой силовой структурой, заключил Картаполов
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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