Беглов высказался о возможности изъятия активов Пригожина в Петербурге

В изъятии активов главы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина нет необходимости, если их деятельность законна. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Почему они (структуры, подконтрольные Пригожину — прим URA.RU) должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал губернатор Беглов в эфире Телеканала 78.
Он также подтвердил факт конфликта городских властей с Пригожиным. «Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — заявил политик.
Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным договорился с бизнесменом о прекращении мятежа. Путин разрешил бойцам частной армии уйти в Беларусь, передает телеканал 360.
В изъятии активов главы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина нет необходимости, если их деятельность законна. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Почему они (структуры, подконтрольные Пригожину — прим URA.RU) должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал губернатор Беглов в эфире Телеканала 78. Он также подтвердил факт конфликта городских властей с Пригожиным. «Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — заявил политик. Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным договорился с бизнесменом о прекращении мятежа. Путин разрешил бойцам частной армии уйти в Беларусь, передает телеканал 360.