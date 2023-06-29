29 июня 2023

Беглов высказался о возможности изъятия активов Пригожина в Петербурге

Беглов: в изъятии активов Пригожина нет необходимости, если их деятельность законна
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Александр Беглов подтвердил факт конфликта городских властей с Евгением Пригожиным (на фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В изъятии активов главы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина нет необходимости, если их деятельность законна. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Почему они (структуры, подконтрольные Пригожину — прим URA.RU) должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал губернатор Беглов в эфире Телеканала 78.

Он также подтвердил факт конфликта городских властей с Пригожиным. «Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — заявил политик.

Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным договорился с бизнесменом о прекращении мятежа. Путин разрешил бойцам частной армии уйти в Беларусь, передает телеканал 360.

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В изъятии активов главы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина нет необходимости, если их деятельность законна. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Почему они (структуры, подконтрольные Пригожину — прим URA.RU) должны быть изъяты? Собственник есть собственник, мы относимся с уважением к любой собственности. Если это незаконно, пусть разбираются правоохранительные органы», — сказал губернатор Беглов в эфире Телеканала 78. Он также подтвердил факт конфликта городских властей с Пригожиным. «Конфликт был между городом и грязным бизнесом, алчными дельцами, которые хотели взять на себя управление всеми отраслями городского хозяйства», — заявил политик. Пригожин объявил военный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда он пообещал уничтожать все позиции Минобороны РФ в ответ на якобы удар по его бойцам. Он ввел армию с военной техникой на территорию Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным договорился с бизнесменом о прекращении мятежа. Путин разрешил бойцам частной армии уйти в Беларусь, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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