Акционеры завода «Уралкуз» челябинского олигарха Зюзина отказались от дивидендов

Собственники ПАО «Уралкуз» предпочли остаться без дивидендов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Акционеры ПАО «Уральская кузница» из Чебаркуля (Челябинская область), входящего в структуру собственности холдинга «Мечел» Игоря Зюзина, проголосовали в пользу отказа от дивидендов за 2022 год. Решение общего собрания вынесено 30 июня.

«По результатам финансового 2022 года прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не начислять и не выплачивать», — отмечено в протоколе собрания.

В повестке дня значилось еще несколько вопросов. Участники общества выбрали членов совета директоров и назначили аудиторскую компанию.

От дивидендов отказались также сам «Мечел» и ЧМК. Аналогичные решения приняли на ММК и в группе «Магнезит». При этом Челябинский кузнечно-прессовый завод семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга выплатит своим акционерам 148 млн рублей.