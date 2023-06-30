30 июня 2023
29 июня 2023

В ХМАО на Северном форуме обсудят проблемы загрязнения рек

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, река, природа, лодка, пейзаж
Генеральная ассамблея Северного Форума пройдет в Ханты-Мансийске с 6 по 8 июля Фото:

На Генеральной ассамблее Северного форума будут обсуждать проблемы загрязнения рек. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков.

«В Ханты-Мансийске состоится XV Генеральная ассамблея Северного Форума. Обсудим с коллегами повышение качества жизни северных территорий, арктические исследования по проблемам загрязнения рек, а также развитие арктического туризма», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Исакова.

Уточняется, что ассамблея пройдет с 6 по 8 июля. Автономный округ будет возглавлять форум с 2023 по 2025 год.

Ранее сообщалось, что ХМАО, ЯНАО и Тюменская область продлили программу «Сотрудничество» до 2035 года. В рамках реализации проекта регионы работают по различным направлениям. В том числе участники соглашения разрабатывают и реализуют программы улучшения экологии.

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На Генеральной ассамблее Северного форума будут обсуждать проблемы загрязнения рек. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков. «В Ханты-Мансийске состоится XV Генеральная ассамблея Северного Форума. Обсудим с коллегами повышение качества жизни северных территорий, арктические исследования по проблемам загрязнения рек, а также развитие арктического туризма», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Исакова. Уточняется, что ассамблея пройдет с 6 по 8 июля. Автономный округ будет возглавлять форум с 2023 по 2025 год. Ранее сообщалось, что ХМАО, ЯНАО и Тюменская область продлили программу «Сотрудничество» до 2035 года. В рамках реализации проекта регионы работают по различным направлениям. В том числе участники соглашения разрабатывают и реализуют программы улучшения экологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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