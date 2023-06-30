В ХМАО на Северном форуме обсудят проблемы загрязнения рек 01 июля 2023 в 02:30 Размер текста - 17 + Генеральная ассамблея Северного Форума пройдет в Ханты-Мансийске с 6 по 8 июля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На Генеральной ассамблее Северного форума будут обсуждать проблемы загрязнения рек. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков. «В Ханты-Мансийске состоится XV Генеральная ассамблея Северного Форума. Обсудим с коллегами повышение качества жизни северных территорий, арктические исследования по проблемам загрязнения рек, а также развитие арктического туризма», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Исакова. Уточняется, что ассамблея пройдет с 6 по 8 июля. Автономный округ будет возглавлять форум с 2023 по 2025 год. Ранее сообщалось, что ХМАО, ЯНАО и Тюменская область продлили программу «Сотрудничество» до 2035 года. В рамках реализации проекта регионы работают по различным направлениям. В том числе участники соглашения разрабатывают и реализуют программы улучшения экологии. На Генеральной ассамблее Северного форума будут обсуждать проблемы загрязнения рек. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков. «В Ханты-Мансийске состоится XV Генеральная ассамблея Северного Форума. Обсудим с коллегами повышение качества жизни северных территорий, арктические исследования по проблемам загрязнения рек, а также развитие арктического туризма», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Исакова. Уточняется, что ассамблея пройдет с 6 по 8 июля. Автономный округ будет возглавлять форум с 2023 по 2025 год. Ранее сообщалось, что ХМАО, ЯНАО и Тюменская область продлили программу «Сотрудничество» до 2035 года. В рамках реализации проекта регионы работают по различным направлениям. В том числе участники соглашения разрабатывают и реализуют программы улучшения экологии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям