В ХМАО на Северном форуме обсудят проблемы загрязнения рек

На Генеральной ассамблее Северного форума будут обсуждать проблемы загрязнения рек. Об этом рассказал член Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков.
«В Ханты-Мансийске состоится XV Генеральная ассамблея Северного Форума. Обсудим с коллегами повышение качества жизни северных территорий, арктические исследования по проблемам загрязнения рек, а также развитие арктического туризма», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Исакова.
Уточняется, что ассамблея пройдет с 6 по 8 июля. Автономный округ будет возглавлять форум с 2023 по 2025 год.
Ранее сообщалось, что ХМАО, ЯНАО и Тюменская область продлили программу «Сотрудничество» до 2035 года. В рамках реализации проекта регионы работают по различным направлениям. В том числе участники соглашения разрабатывают и реализуют программы улучшения экологии.
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