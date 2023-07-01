В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

01 июля 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Девушка выпала из окна дома на улице Бахчиванджи, 15 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома на улице Бахчиванджи, 15. Информация об этом появилась в соцсети. «На улице Бахчиванджи, 15 выпала девушка из окна, рядом стоит автомобиль патрульно-постовой службы. Накрыли черным пакетом. Видела, как парня уводили в наручниках», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На запрос журналиста агентства в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области ответили, что информация появится позднее.

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома на улице Бахчиванджи, 15. Информация об этом появилась в соцсети. «На улице Бахчиванджи, 15 выпала девушка из окна, рядом стоит автомобиль патрульно-постовой службы. Накрыли черным пакетом. Видела, как парня уводили в наручниках», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На запрос журналиста агентства в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области ответили, что информация появится позднее.