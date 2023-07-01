В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

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Обманутые дольщики строительной компании "Речелстрой". г. Курган, открытое окно
Девушка выпала из окна дома на улице Бахчиванджи, 15 Фото:

В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома на улице Бахчиванджи, 15. Информация об этом появилась в соцсети.

«На улице Бахчиванджи, 15 выпала девушка из окна, рядом стоит автомобиль патрульно-постовой службы. Накрыли черным пакетом. Видела, как парня уводили в наручниках», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На запрос журналиста агентства в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области ответили, что информация появится позднее.

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В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома на улице Бахчиванджи, 15. Информация об этом появилась в соцсети. «На улице Бахчиванджи, 15 выпала девушка из окна, рядом стоит автомобиль патрульно-постовой службы. Накрыли черным пакетом. Видела, как парня уводили в наручниках», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На запрос журналиста агентства в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области ответили, что информация появится позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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