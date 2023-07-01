В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

Девушка выпала из окна дома на улице Бахчиванджи, 15
В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома на улице Бахчиванджи, 15. Информация об этом появилась в соцсети.
«На улице Бахчиванджи, 15 выпала девушка из окна, рядом стоит автомобиль патрульно-постовой службы. Накрыли черным пакетом. Видела, как парня уводили в наручниках», — передает слова очевидца telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На запрос журналиста агентства в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области ответили, что информация появится позднее.
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