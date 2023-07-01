В Екатеринбурге охранники ТЦ напали на курьера

01 июля 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

По словам пострадавшего, во время потасовки охранники ТЦ сломали его наушник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге охранники торгового центра «Академический» напали на курьера и начали затаскивать в служебное помещение. Информация об этом появилась в соцсети. «Курьер мирно стоял и ждал, когда ему вынесут посылку для отправки. В это время из кабинета охраны вылетел мужчина и в грубой форме, обращаясь на „ты“, начал наезжать на 20-летнего парня. На подмогу к амбалу вылетели еще несколько охранников и принялись заламывать, душить и затаскивать доставщика к себе в служебное помещение», — сообщили в telegram-канале «Лампа». По словам пострадавшего, во время потасовки у него выпал беспроводной наушник и его сломали охранники. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там сообщили, что информация появится позднее. Ранее URA.RU сообщало, что двое неизвестных напали на екатеринбуржцев возле торгового центра «Гринвич» за то, что они оскорбляли Россию. При этом, что именно говорили пострадавшие, неизвестно.

В Екатеринбурге охранники торгового центра «Академический» напали на курьера и начали затаскивать в служебное помещение. Информация об этом появилась в соцсети. «Курьер мирно стоял и ждал, когда ему вынесут посылку для отправки. В это время из кабинета охраны вылетел мужчина и в грубой форме, обращаясь на „ты“, начал наезжать на 20-летнего парня. На подмогу к амбалу вылетели еще несколько охранников и принялись заламывать, душить и затаскивать доставщика к себе в служебное помещение», — сообщили в telegram-канале «Лампа». По словам пострадавшего, во время потасовки у него выпал беспроводной наушник и его сломали охранники. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там сообщили, что информация появится позднее. Ранее URA.RU сообщало, что двое неизвестных напали на екатеринбуржцев возле торгового центра «Гринвич» за то, что они оскорбляли Россию. При этом, что именно говорили пострадавшие, неизвестно.