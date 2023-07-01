Полиция и волонтеры ищут пропавшего 82-летнего Николая Слобожанинова, последний раз его видели на горе Конжаковский Камень. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент пропажи был одет в серую рубашку, темные штаны, темные ботинки и серую кепку, с собой у мужчины был рюкзак болотного цвета», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт».
Последний раз свердловчанина видели 29 июня, с тех пор пенсионер не выходит на связь. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 547-27-43.
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