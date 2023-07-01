01 июля 2023

Свердловские волонтеры ищут пенсионера, пропавшего в горах. Фото

На Конжаковском Камне пропал 82-летний свердловчанин
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе, цветы в горах
Последний раз пенсионер выходил на связь 29 июня Фото:

Полиция и волонтеры ищут пропавшего 82-летнего Николая Слобожанинова, последний раз его видели на горе Конжаковский Камень. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент пропажи был одет в серую рубашку, темные штаны, темные ботинки и серую кепку, с собой у мужчины был рюкзак болотного цвета», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт».

Последний раз свердловчанина видели 29 июня, с тех пор пенсионер не выходит на связь. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 547-27-43.

Фото:

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Полиция и волонтеры ищут пропавшего 82-летнего Николая Слобожанинова, последний раз его видели на горе Конжаковский Камень. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент пропажи был одет в серую рубашку, темные штаны, темные ботинки и серую кепку, с собой у мужчины был рюкзак болотного цвета», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз свердловчанина видели 29 июня, с тех пор пенсионер не выходит на связь. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 547-27-43.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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