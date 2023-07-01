Свердловские волонтеры ищут пенсионера, пропавшего в горах. Фото

На Конжаковском Камне пропал 82-летний свердловчанин

02 июля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Последний раз пенсионер выходил на связь 29 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция и волонтеры ищут пропавшего 82-летнего Николая Слобожанинова, последний раз его видели на горе Конжаковский Камень. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент пропажи был одет в серую рубашку, темные штаны, темные ботинки и серую кепку, с собой у мужчины был рюкзак болотного цвета», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз свердловчанина видели 29 июня, с тех пор пенсионер не выходит на связь. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 547-27-43. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

Полиция и волонтеры ищут пропавшего 82-летнего Николая Слобожанинова, последний раз его видели на горе Конжаковский Камень. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент пропажи был одет в серую рубашку, темные штаны, темные ботинки и серую кепку, с собой у мужчины был рюкзак болотного цвета», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз свердловчанина видели 29 июня, с тех пор пенсионер не выходит на связь. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 547-27-43.