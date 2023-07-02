02 июля 2023
01 июля 2023

Жителя Тюмени насмерть засыпало зерном

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
Погибший тюменец находился в разгрузочной яме Фото:

В Тюмени водитель самосвала не убедился в том, что в разгрузочной яме отсутствуют люди, и насмерть засыпал зерном находившегося там мужчину. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«15 августа 2019 года, мужчина, управляя грузовым автомобилем — самосвалом, выполняя свои профессиональные обязанности подъехал задним ходом к разгрузочной яме зерносушильного сортировального комплекса „ЗАВ-40“, расположенного на территории АО ПЗ „Учхоз ГАУ Северного Зауралья“. И, не убедившись в отсутствии в это время в разгрузочной яме людей, начал выгружать зерновую продукцию в яму, где в тот момент находился гражданин Н., тем самым причинив последнему смерть по неосторожности», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы тюменских судов.

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Вину в содеянном он не признал, от дачи показаний отказался. Тюменец пояснил, что после него зерно в разгрузочную яму засыпал другой водитель.

Калининский суд Тюмени признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Он был приговорен к двум годам ограничения свободы.

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В Тюмени водитель самосвала не убедился в том, что в разгрузочной яме отсутствуют люди, и насмерть засыпал зерном находившегося там мужчину. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «15 августа 2019 года, мужчина, управляя грузовым автомобилем — самосвалом, выполняя свои профессиональные обязанности подъехал задним ходом к разгрузочной яме зерносушильного сортировального комплекса „ЗАВ-40“, расположенного на территории АО ПЗ „Учхоз ГАУ Северного Зауралья“. И, не убедившись в отсутствии в это время в разгрузочной яме людей, начал выгружать зерновую продукцию в яму, где в тот момент находился гражданин Н., тем самым причинив последнему смерть по неосторожности», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы тюменских судов. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Вину в содеянном он не признал, от дачи показаний отказался. Тюменец пояснил, что после него зерно в разгрузочную яму засыпал другой водитель. Калининский суд Тюмени признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Он был приговорен к двум годам ограничения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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