Жителя Тюмени насмерть засыпало зерном

03 июля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Погибший тюменец находился в разгрузочной яме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени водитель самосвала не убедился в том, что в разгрузочной яме отсутствуют люди, и насмерть засыпал зерном находившегося там мужчину. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «15 августа 2019 года, мужчина, управляя грузовым автомобилем — самосвалом, выполняя свои профессиональные обязанности подъехал задним ходом к разгрузочной яме зерносушильного сортировального комплекса „ЗАВ-40“, расположенного на территории АО ПЗ „Учхоз ГАУ Северного Зауралья“. И, не убедившись в отсутствии в это время в разгрузочной яме людей, начал выгружать зерновую продукцию в яму, где в тот момент находился гражданин Н., тем самым причинив последнему смерть по неосторожности», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы тюменских судов. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Вину в содеянном он не признал, от дачи показаний отказался. Тюменец пояснил, что после него зерно в разгрузочную яму засыпал другой водитель. Калининский суд Тюмени признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Он был приговорен к двум годам ограничения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени водитель самосвала не убедился в том, что в разгрузочной яме отсутствуют люди, и насмерть засыпал зерном находившегося там мужчину. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «15 августа 2019 года, мужчина, управляя грузовым автомобилем — самосвалом, выполняя свои профессиональные обязанности подъехал задним ходом к разгрузочной яме зерносушильного сортировального комплекса „ЗАВ-40“, расположенного на территории АО ПЗ „Учхоз ГАУ Северного Зауралья“. И, не убедившись в отсутствии в это время в разгрузочной яме людей, начал выгружать зерновую продукцию в яму, где в тот момент находился гражданин Н., тем самым причинив последнему смерть по неосторожности», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы тюменских судов. Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Вину в содеянном он не признал, от дачи показаний отказался. Тюменец пояснил, что после него зерно в разгрузочную яму засыпал другой водитель. Калининский суд Тюмени признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Он был приговорен к двум годам ограничения свободы.