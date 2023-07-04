В Нижнем Тагиле умер детский тренер по хоккею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург , ворота, ледовая арена, лед, хоккей, хоккейная арена
В Нижнем Тагиле скончался 45-летний тренер юных хоккеистов Роман Зубарев Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался 45-летний Роман Зубарев, который тренировал местный хоккейный клуб «Кристалл». По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

Тело 45-летнего Романа Зубарева обнаружили в его квартире 30 июня. Мужчина был сотрудником ХК «Кристалл» и тренировал юных хоккеистов в спортивной школе «Юпитер». «Это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам, нашей детской волне. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%», — цитирует TagilCity.ru директора спортивной школы Александра Долгорукова.

Роман Зубарев тренировал юных хоккеистов
Роман Зубарев тренировал юных хоккеистов
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался 45-летний Роман Зубарев, который тренировал местный хоккейный клуб «Кристалл». По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Тело 45-летнего Романа Зубарева обнаружили в его квартире 30 июня. Мужчина был сотрудником ХК «Кристалл» и тренировал юных хоккеистов в спортивной школе «Юпитер». «Это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам, нашей детской волне. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%», — цитирует TagilCity.ru директора спортивной школы Александра Долгорукова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...