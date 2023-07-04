В Нижнем Тагиле умер детский тренер по хоккею

04 июля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле скончался 45-летний тренер юных хоккеистов Роман Зубарев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался 45-летний Роман Зубарев, который тренировал местный хоккейный клуб «Кристалл». По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Тело 45-летнего Романа Зубарева обнаружили в его квартире 30 июня. Мужчина был сотрудником ХК «Кристалл» и тренировал юных хоккеистов в спортивной школе «Юпитер». «Это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам, нашей детской волне. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%», — цитирует TagilCity.ru директора спортивной школы Александра Долгорукова. Роман Зубарев тренировал юных хоккеистов Фото: Роман Зубарев, vk.com

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) скончался 45-летний Роман Зубарев, который тренировал местный хоккейный клуб «Кристалл». По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер. Тело 45-летнего Романа Зубарева обнаружили в его квартире 30 июня. Мужчина был сотрудником ХК «Кристалл» и тренировал юных хоккеистов в спортивной школе «Юпитер». «Это был ответственный человек, он профессионально передавал свой опыт юным спортсменам, нашей детской волне. Это большая потеря для хоккея, спортсмены это ощутят на 100%», — цитирует TagilCity.ru директора спортивной школы Александра Долгорукова.