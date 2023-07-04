Екатеринбуржец Зеленский рассказал, как живет с «президентской» фамилией. Фото

Екатеринбургский однофамилец президента Украины Зеленского ни разу не сталкивался с негативом
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Сотрудники Редакции URA.RU, журналисты, портреты, практиканты. Екатеринбург , зеленский глеб
Внешне Глеб Зеленский не похож на своего известного однофамильца Фото:

Екатеринбуржец Глеб Зеленский ни разу не сталкивался с негативным отношением окружающих. 20-летний студент УрФУ рассказал URA.RU о реакции людей, когда те слышат его фамилию.

«Чаще всего удивляются, улыбаются, спрашивают, не родственник ли „того самого“ Зеленского. Причем такое было и до того, как Зеленский стал президентом Украины, а был просто комиком. Такого, чтобы моя фамилия вызвала у кого-то ненависть, гнев или негатив, не бывало ни разу», — рассказал Глеб Зеленский.

Отец Глеба — Эдуард Зеленский — родился на Украине, но в молодости переехал на Урал. Глеб коренной свердловчанин, сейчас учится на журналистском факультете в УрФУ и мечтает о карьере спортивного обозревателя. Семья никогда не задумывалась о родстве с украинским президентом и не пыталась узнать родословную.

«Честно говоря, не особо это нам интересно, но надеюсь, что мы не родственники [с президентом Украины Зеленским]. Да и внешне мы не похожи», — добавил Глеб.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,2% голосов. За Порошенко проголосовали 24,4% избирателей.

Екатеринбургский студент мечтает стать спортивным обозревателем
Екатеринбургский студент мечтает стать спортивным обозревателем
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Екатеринбуржец Глеб Зеленский ни разу не сталкивался с негативным отношением окружающих. 20-летний студент УрФУ рассказал URA.RU о реакции людей, когда те слышат его фамилию. «Чаще всего удивляются, улыбаются, спрашивают, не родственник ли „того самого“ Зеленского. Причем такое было и до того, как Зеленский стал президентом Украины, а был просто комиком. Такого, чтобы моя фамилия вызвала у кого-то ненависть, гнев или негатив, не бывало ни разу», — рассказал Глеб Зеленский. Отец Глеба — Эдуард Зеленский — родился на Украине, но в молодости переехал на Урал. Глеб коренной свердловчанин, сейчас учится на журналистском факультете в УрФУ и мечтает о карьере спортивного обозревателя. Семья никогда не задумывалась о родстве с украинским президентом и не пыталась узнать родословную. «Честно говоря, не особо это нам интересно, но надеюсь, что мы не родственники [с президентом Украины Зеленским]. Да и внешне мы не похожи», — добавил Глеб. Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,2% голосов. За Порошенко проголосовали 24,4% избирателей.
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