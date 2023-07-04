Екатеринбуржец Зеленский рассказал, как живет с «президентской» фамилией. Фото

Екатеринбургский однофамилец президента Украины Зеленского ни разу не сталкивался с негативом

04 июля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Внешне Глеб Зеленский не похож на своего известного однофамильца Фото: Илья Московец, @URA.RU Екатеринбуржец Глеб Зеленский ни разу не сталкивался с негативным отношением окружающих. 20-летний студент УрФУ рассказал URA.RU о реакции людей, когда те слышат его фамилию. «Чаще всего удивляются, улыбаются, спрашивают, не родственник ли „того самого“ Зеленского. Причем такое было и до того, как Зеленский стал президентом Украины, а был просто комиком. Такого, чтобы моя фамилия вызвала у кого-то ненависть, гнев или негатив, не бывало ни разу», — рассказал Глеб Зеленский. Отец Глеба — Эдуард Зеленский — родился на Украине, но в молодости переехал на Урал. Глеб коренной свердловчанин, сейчас учится на журналистском факультете в УрФУ и мечтает о карьере спортивного обозревателя. Семья никогда не задумывалась о родстве с украинским президентом и не пыталась узнать родословную. «Честно говоря, не особо это нам интересно, но надеюсь, что мы не родственники [с президентом Украины Зеленским]. Да и внешне мы не похожи», — добавил Глеб. Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,2% голосов. За Порошенко проголосовали 24,4% избирателей. Екатеринбургский студент мечтает стать спортивным обозревателем Фото: Илья Московец, @URA.RU

Екатеринбуржец Глеб Зеленский ни разу не сталкивался с негативным отношением окружающих. 20-летний студент УрФУ рассказал URA.RU о реакции людей, когда те слышат его фамилию. «Чаще всего удивляются, улыбаются, спрашивают, не родственник ли „того самого“ Зеленского. Причем такое было и до того, как Зеленский стал президентом Украины, а был просто комиком. Такого, чтобы моя фамилия вызвала у кого-то ненависть, гнев или негатив, не бывало ни разу», — рассказал Глеб Зеленский. Отец Глеба — Эдуард Зеленский — родился на Украине, но в молодости переехал на Урал. Глеб коренной свердловчанин, сейчас учится на журналистском факультете в УрФУ и мечтает о карьере спортивного обозревателя. Семья никогда не задумывалась о родстве с украинским президентом и не пыталась узнать родословную. «Честно говоря, не особо это нам интересно, но надеюсь, что мы не родственники [с президентом Украины Зеленским]. Да и внешне мы не похожи», — добавил Глеб. Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 73,2% голосов. За Порошенко проголосовали 24,4% избирателей.