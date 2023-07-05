В СКР заинтересовались делом об истязаниях над девятилетним свердловчанином

Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку после сообщений об истязаниях над девятилетним мальчиком в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
«В рамках проверочных мероприятий следователями СК России будут установлены все обстоятельства данной ситуации, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также проверят сотрудников лагеря проводили ли они мероприятия по профилактике, чтобы такая ситуация не произошла.
Ранее URA.RU сообщало, что в лагере «Гурино» несколько 14-летних подростков издевались над 9-летним мальчиком — избивали, связывали его веревкой, писали на теле непристойные надписи. Мать мальчика написала заявление в полицию, также к делу подключилась прокуратура по Свердловской области.
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