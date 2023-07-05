Прокуратура проверит свердловский детский лагерь, где истязали 9-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Тавду, детский лагерь, игровая площадка, летний отдых, качели
Прокуратура проверит летний лагерь и руководство Фото:

Прокуратура проверит детский лагерь «Гурино» в Тугулымском районе, в котором подростки издевалась над девятилетним мальчиком, а вожатые на это никак не реагировали. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Прокуратура Тугулымского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о совершении противоправных действий, в том числе нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку, 2014 г. р., во время нахождения в детском оздоровительном центре „Гурино“», — заявляет ведомство. Силовики проверят, соблюдался ли закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, также проверят руководство.

Ранее URA.RU рассказывало, что в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Они били ребенка, связывали его веревкой, рисовали на теле непристойные рисунки и снимали на видео. Мама школьника считает, что вожатый был в курсе глумлений, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура проверит детский лагерь «Гурино» в Тугулымском районе, в котором подростки издевалась над девятилетним мальчиком, а вожатые на это никак не реагировали. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Тугулымского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о совершении противоправных действий, в том числе нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку, 2014 г. р., во время нахождения в детском оздоровительном центре „Гурино“», — заявляет ведомство. Силовики проверят, соблюдался ли закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, также проверят руководство. Ранее URA.RU рассказывало, что в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Они били ребенка, связывали его веревкой, рисовали на теле непристойные рисунки и снимали на видео. Мама школьника считает, что вожатый был в курсе глумлений, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...