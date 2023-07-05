Прокуратура проверит свердловский детский лагерь, где истязали 9-летнего ребенка

05 июля 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит летний лагерь и руководство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура проверит детский лагерь «Гурино» в Тугулымском районе, в котором подростки издевалась над девятилетним мальчиком, а вожатые на это никак не реагировали. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Тугулымского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о совершении противоправных действий, в том числе нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку, 2014 г. р., во время нахождения в детском оздоровительном центре „Гурино“», — заявляет ведомство. Силовики проверят, соблюдался ли закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, также проверят руководство. Ранее URA.RU рассказывало, что в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Они били ребенка, связывали его веревкой, рисовали на теле непристойные рисунки и снимали на видео. Мама школьника считает, что вожатый был в курсе глумлений, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию.

Прокуратура проверит детский лагерь «Гурино» в Тугулымском районе, в котором подростки издевалась над девятилетним мальчиком, а вожатые на это никак не реагировали. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Прокуратура Тугулымского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о совершении противоправных действий, в том числе нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку, 2014 г. р., во время нахождения в детском оздоровительном центре „Гурино“», — заявляет ведомство. Силовики проверят, соблюдался ли закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, также проверят руководство. Ранее URA.RU рассказывало, что в летнем оздоровительном лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Они били ребенка, связывали его веревкой, рисовали на теле непристойные рисунки и снимали на видео. Мама школьника считает, что вожатый был в курсе глумлений, но не предпринял мер. Женщина написала заявление в полицию.