05 июля 2023

Бывший вице-мэр Челябинска не смог выйти из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение меры пресечения Петру Конареву в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конарев петр
Суд оставил Петра Конарева под стражей Фото:
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Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Челябинский областной суд 6 июля оставил без изменения решение суда первой инстанции о взятии под стражу бывшего вице-мэра города Петра Конарева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экс-чиновника оставили в СИЗО до конца лета.

«Суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Обвиняемый пробудет под стражей до 27 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года как предполагаемого лидера ОПГ, наживающейся на владельцах незаконных ларьков. Операция по его задержанию проходила на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. По версии следствия, экс-чиновник пытался скрыться. После задержания ему предъявили обвинения в создании преступной группировки и получении многомиллионных взяток и отправили в СИЗО.

В группу Конарева входили высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Все они должны были бороться с незаконными ларьками, однако вместо этого крышевали их за определенную сумму. В настоящий момент в деле банды около 50 преступных эпизодов, а общая сумма взяток приближается к 17 млн рублей.

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Челябинский областной суд 6 июля оставил без изменения решение суда первой инстанции о взятии под стражу бывшего вице-мэра города Петра Конарева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экс-чиновника оставили в СИЗО до конца лета. «Суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Обвиняемый пробудет под стражей до 27 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года как предполагаемого лидера ОПГ, наживающейся на владельцах незаконных ларьков. Операция по его задержанию проходила на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. По версии следствия, экс-чиновник пытался скрыться. После задержания ему предъявили обвинения в создании преступной группировки и получении многомиллионных взяток и отправили в СИЗО. В группу Конарева входили высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Все они должны были бороться с незаконными ларьками, однако вместо этого крышевали их за определенную сумму. В настоящий момент в деле банды около 50 преступных эпизодов, а общая сумма взяток приближается к 17 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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