Бывший вице-мэр Челябинска не смог выйти из СИЗО

06 июля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Суд оставил Петра Конарева под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» Челябинский областной суд 6 июля оставил без изменения решение суда первой инстанции о взятии под стражу бывшего вице-мэра города Петра Конарева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экс-чиновника оставили в СИЗО до конца лета. «Суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Обвиняемый пробудет под стражей до 27 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года как предполагаемого лидера ОПГ, наживающейся на владельцах незаконных ларьков. Операция по его задержанию проходила на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. По версии следствия, экс-чиновник пытался скрыться. После задержания ему предъявили обвинения в создании преступной группировки и получении многомиллионных взяток и отправили в СИЗО. В группу Конарева входили высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Все они должны были бороться с незаконными ларьками, однако вместо этого крышевали их за определенную сумму. В настоящий момент в деле банды около 50 преступных эпизодов, а общая сумма взяток приближается к 17 млн рублей.

Челябинский областной суд 6 июля оставил без изменения решение суда первой инстанции о взятии под стражу бывшего вице-мэра города Петра Конарева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, экс-чиновника оставили в СИЗО до конца лета. «Суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Обвиняемый пробудет под стражей до 27 августа», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года как предполагаемого лидера ОПГ, наживающейся на владельцах незаконных ларьков. Операция по его задержанию проходила на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. По версии следствия, экс-чиновник пытался скрыться. После задержания ему предъявили обвинения в создании преступной группировки и получении многомиллионных взяток и отправили в СИЗО. В группу Конарева входили высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Все они должны были бороться с незаконными ларьками, однако вместо этого крышевали их за определенную сумму. В настоящий момент в деле банды около 50 преступных эпизодов, а общая сумма взяток приближается к 17 млн рублей.