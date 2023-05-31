В деле ОПГ бывшего челябинского вице-мэра появились новые эпизоды взяток

В деле ОПГ Петра Конарева содержится 49 преступных эпизодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

В уголовном деле ОПГ, предполагаемым лидером которой является бывший вице-мэр Челябинска Петр Конарев, вскрылись новые эпизоды взяток. По данным URA.RU, речь идет о сумме в 776,5 тысяч, полученные группировкой с ноября 2019 по июль 2021 года.

«Следствием выявлены еще пять предпринимателей, которые передавали деньги людям Конарева. В отношении бизнесменов возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки», — рассказал источник.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

В настоящее время общая сумма взяток, которые предприниматели передали ОПГ, приближается к 17 млн рублей. А дело насчитывает 49 преступных эпизодов. Конарев и члены его банды ожидают суда. К концу лета их адвокаты должны ознакомиться с материалами дела, после чего будет утверждено обвинительное заключение и дело отправится для рассмотрения в суд.

Силовики начали разбирать ОПГ по кусочкам в июне 2022 года. Тогда были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. В следующем месяце к ним присоединился второй зам Грезева — Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев в СИЗО Грезев пошел на сделку со следствием и сообщил силовикам про лидера группировки Конарева.

Операция по задержанию экс-чиновника проходила на трассе, по которой тот пытался скрыться из региона. После задержания ему предъявили обвинения в создании ОПГ и получении крупных взяток. По версии следствия, Конарев с сообщниками из МКУ «Городская среда» получали деньги от держателей ларьков. Чтобы продолжать заниматься торговлей те были вынуждены платить деньги. За это торговцам была обещана неприкосновенность и помощь в разрешении вопросов с полицией.