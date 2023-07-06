Пермякам обещают деньги за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатку

06 июля 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Нелегальное оружие можно сдать в отделения полиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Прикамья могут получить денежные вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества без документов. Программа действует с 2019 года, напомнили в пресс-службе минтербеза региона. «Жители Пермского края, которые хранят предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества без документов могут добровольно сдать их в территориальные отделы полиции по месту жительства. При этом они освобождаются от уголовного преследования и имеют право на денежное вознаграждение», — написано на сайте ведомства. За переданное силовикам исправное охотничье ружье пермяки смогут получить выплату в 6000 рублей, за сданные охотничий карабин и нарезное оружие предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10500 рублей. За отданное огнестрельное спортивное оружие владельцам обещают 3750 рублей, любой вид газового оружия будет оцениваться в 2250 рублей. За патроны к гладкоствольным ружьям можно получить по 7,5 рублей за штуку, и по 15 рублей за патроны к нарезному оружию. В прошлом году было рассмотрено 12 заявления от жителей региона на выплату вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения. Сообщалось, что пять прошений были отклонены. Всего было сдано шесть ружей, один газовый пистолет, 18 патронов и 800 граммов пороха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Прикамья могут получить денежные вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества без документов. Программа действует с 2019 года, напомнили в пресс-службе минтербеза региона. «Жители Пермского края, которые хранят предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества без документов могут добровольно сдать их в территориальные отделы полиции по месту жительства. При этом они освобождаются от уголовного преследования и имеют право на денежное вознаграждение», — написано на сайте ведомства. За переданное силовикам исправное охотничье ружье пермяки смогут получить выплату в 6000 рублей, за сданные охотничий карабин и нарезное оружие предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10500 рублей. За отданное огнестрельное спортивное оружие владельцам обещают 3750 рублей, любой вид газового оружия будет оцениваться в 2250 рублей. За патроны к гладкоствольным ружьям можно получить по 7,5 рублей за штуку, и по 15 рублей за патроны к нарезному оружию. В прошлом году было рассмотрено 12 заявления от жителей региона на выплату вознаграждения за добровольно сданные предметы вооружения. Сообщалось, что пять прошений были отклонены. Всего было сдано шесть ружей, один газовый пистолет, 18 патронов и 800 граммов пороха.