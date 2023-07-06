Главный невролог Минздрава Мартынов опроверг фейк о заражении менингитом через посылку Ozon

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что человек может заразиться менингитом через посылку компании Ozon, не соответствует действительности. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
«Этого не может быть. Данная инфекция крайне восприимчива к внешним раздражителям, поэтому заражение через посылки исключено», — сказал в беседе с URA.RU Михаил Мартынов.
В Роспотребнадзоре также заявили, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует. А сама инфекция неустойчива, так как очень восприимчива к раздражителям. Любые дезинфицирующие средства ее убьют, даже в минимальных дозах. «Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время», — говорят специалисты ведомства.
Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Двое сотрудников компании скончались.
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