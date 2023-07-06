06 июля 2023

Главный невролог Минздрава Мартынов опроверг фейк о заражении менингитом через посылку Ozon

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный почтовый пост при "Аэропорте "Кольцово". Екатеринбург, почта, посылки, сортировка почты
Заражение через посылки полностью исключено, заявил Михаил Мартынов Фото:
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Опровержение фейковой информации

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что человек может заразиться менингитом через посылку компании Ozon, не соответствует действительности. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

«Этого не может быть. Данная инфекция крайне восприимчива к внешним раздражителям, поэтому заражение через посылки исключено», — сказал в беседе с URA.RU Михаил Мартынов.

В Роспотребнадзоре также заявили, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует. А сама инфекция неустойчива, так как очень восприимчива к раздражителям. Любые дезинфицирующие средства ее убьют, даже в минимальных дозах. «Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время», — говорят специалисты ведомства.

Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Двое сотрудников компании скончались.

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Распространяемая в социальных сетях информация о том, что человек может заразиться менингитом через посылку компании Ozon, не соответствует действительности. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов в ходе совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Этого не может быть. Данная инфекция крайне восприимчива к внешним раздражителям, поэтому заражение через посылки исключено», — сказал в беседе с URA.RU Михаил Мартынов. В Роспотребнадзоре также заявили, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует. А сама инфекция неустойчива, так как очень восприимчива к раздражителям. Любые дезинфицирующие средства ее убьют, даже в минимальных дозах. «Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается стойкостью. На поверхностях бактерии остаются жизнеспособным лишь непродолжительное время», — говорят специалисты ведомства. Ранее в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Двое сотрудников компании скончались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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