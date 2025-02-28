«Установка сверху»: адвокат задержанного главреда «Вечерних ведомостей» озвучил детали по делу

Защита главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которого обвинили в демонстрации логотипа «Штаба Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена), считает причастным к его задержанию руководство областной полиции. Об этом URA.RU заявил адвокат Георгий Краснов.
«Административное дело и сам протокол составлен областной полицией ГУ МВД по Свердловской области. Не отделом полиции, не районным и не городским, поэтому есть понимание, что была установка сверху», — сказал защитник.
Постникова задержали днем 28 февраля перед лекцией на темы урбанизма и журналистики. Так что в данном случае, убежден Краснов, можно говорить еще и о препятствовании журналистской деятельности. Меру пресечения Постникову суд изберет 1 марта.
Как ранее сообщало URA.RU, поводом для его задержания стал пост в личном telegram-канале от 2021 года, в котором Постников рассказывал о фейковом видео с Алексеем Навальным (включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму.
Летом прошлого года на Постникова уже заводили дело из-за постов в соцсетях. Ему грозил штраф от 30 до 100 тысяч, однако суд так и не состоялся — полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности. «Вечерние ведомости» также неоднократно попадали пол прицел силовиков, но уже за дискредитацию армии РФ. Штрафы выписывались и Постникову, и директору издания Гузели Аиткуловой.
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