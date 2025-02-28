«Никто не застрахован»: главред «Вечерних ведомостей» высказался о задержании

Задержанный за демонстрацию логотипа «Штаба Навального» (организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена) главный редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников не ожидал, что его старые публикации в соцсетях вызовут интерес у силовиков. Как он рассказал URA.RU, разрешение на его задержание от прокуратуры было получено очень оперативно.
«Никто не застрахован. Кто ожидал, что будут проверять старые публикации. Они (силовики — прим. ред.) вчера провернули все быстро. Я член Совета неравнодушных граждан, им нужно было получить разрешение прокурора области на задержание. Они его оперативно получили. А в 17:30 уже были у редакции», — поделился Постников.
Как ранее сообщало URA.RU, главного редактора «Вечерних ведомостей» задержали днем 28 февраля. Поводом для его задержания стал пост в личном telegram-канале от 2021 года, в котором Постников рассказывал о фейковом видео с Алексеем Навальным (включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Леонидом Волковым (признан иноагентом), которые якобы призывали не идти на выборы в Госдуму. Летом прошлого года на Постникова уже заводили дело из-за постов в соцсетях.
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