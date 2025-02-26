Свердловчане нашли новый вариант для инвестиций

Жители Свердловской области начали инвестировать в ювелирные украшения

26 февраля 2025 в 15:51 Размер текста - 17 +

Свердловчане покупают ювелирные украшения как инвестиционный актив Фото: «Фианит-Ломбард» © URA.RU Жители Свердловской области начали использовать ювелирные украшения как инвестиционный актив. По мнению экспертов, такое решение может не только обезопасить деньги в кризис, но и послужить в качестве подарка. Как правильно инвестировать в золото и почему оно стало не только красивым, но и практичным приобретением — разбирается URA.RU. «По нашим наблюдениям, возвращается тренд на приобретение ювелирных украшений в качестве надежного способа вложения средств. Покупатели расценивают их как понятный актив. Драгоценности дарят близким не только в качестве украшений, но и как инвестиционную единицу», — рассказал URA.RU гендиректор сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин. Эксперт уточнил, что популярность покупки украшений в качестве практичного подарка связана и с ценами в ломбардах. Стоимость золота там ниже, чем при приобретении в брендовых магазинах, и приближена к биржевым как при продаже, так и при приемке. Выбирать лучше изделия без камней: такие кольца, цепи и браслеты проще оценить и продать. Однако обменять на деньги возможно и золотые украшения с драгоценными вставками. «Инвестировать в золото можно различными способами, однако у каждого есть нюансы. Вложение можно рассматривать как универсальный актив, который остается актуальным в любое время и в любой точке мира», — подчеркнул Станислав Боронин. Согласно мнению экспертов, рост популярности украшений как актива связан с рядом факторов. Они отметил причины, по которым растет популярность таких инвестиций: Стоимость золота не зависит от инфляции. Украшения, как и слитки, растут в цене постоянно. Согласно данным Центробанка, с 2004 года стоимость золота выросла в 16 раз в рублях и в пять раз в долларах. При этом наибольший рост цены за грамм наблюдается в моменты финансовой нестабильности.

Покупка драгоценностей может спасти в кризис. Цены на золото не зависят от экономического положения конкретной страны.

Актив обладает высокой ликвидностью. Ювелирные изделия легко продать, а рост спроса всегда стабилен. Налога на покупку золота при этом нет. Приобрести золото, как актив, можно и другими способами. В банке купить можно только слитки весом не менее пяти грамм, а чтобы защитить их от кражи и повреждений необходима ячейка. На бирже, при покупке фьючерсов и акций золотодобывающий компаний, о сохранности можно не беспокоится. Однако риски выше — ценные бумаги могут упасть в цене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области начали использовать ювелирные украшения как инвестиционный актив. По мнению экспертов, такое решение может не только обезопасить деньги в кризис, но и послужить в качестве подарка. Как правильно инвестировать в золото и почему оно стало не только красивым, но и практичным приобретением — разбирается URA.RU. «По нашим наблюдениям, возвращается тренд на приобретение ювелирных украшений в качестве надежного способа вложения средств. Покупатели расценивают их как понятный актив. Драгоценности дарят близким не только в качестве украшений, но и как инвестиционную единицу», — рассказал URA.RU гендиректор сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин. Эксперт уточнил, что популярность покупки украшений в качестве практичного подарка связана и с ценами в ломбардах. Стоимость золота там ниже, чем при приобретении в брендовых магазинах, и приближена к биржевым как при продаже, так и при приемке. Выбирать лучше изделия без камней: такие кольца, цепи и браслеты проще оценить и продать. Однако обменять на деньги возможно и золотые украшения с драгоценными вставками. «Инвестировать в золото можно различными способами, однако у каждого есть нюансы. Вложение можно рассматривать как универсальный актив, который остается актуальным в любое время и в любой точке мира», — подчеркнул Станислав Боронин. Согласно мнению экспертов, рост популярности украшений как актива связан с рядом факторов. Они отметил причины, по которым растет популярность таких инвестиций: Приобрести золото, как актив, можно и другими способами. В банке купить можно только слитки весом не менее пяти грамм, а чтобы защитить их от кражи и повреждений необходима ячейка. На бирже, при покупке фьючерсов и акций золотодобывающий компаний, о сохранности можно не беспокоится. Однако риски выше — ценные бумаги могут упасть в цене.