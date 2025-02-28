В Свердловской области могут изменить правила рыбалки из-за нереста рыб

В Свердловской области стали раньше нереститься рыбы

Из-за глобального потепления меняются и условия жизни рыб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рыбы в Свердловской области стали нереститься раньше, и это последствия глобального потепления на планете. О наблюдениях URA.RU рассказали в региональном отделе государственной рыбоохраны.

«Климатические условия меняются, и нерест сдвигается на более ранний. Сейчас обсуждается внесение изменений в правила рыболовства, возможно, их сдвинут на более ранний срок. Но чтобы их внести, надо предварительно изучить водные объекты. Нужны исследования водоемов, биоресурсов, как температура воды и изменения климата влияют на подвижки сроков нереста», — объяснили специалисты.

По наблюдениям ученых, нерест рыб в свердловских реках и озерах стал раньше на одну-две недели. Сейчас биологи продолжают вести исследования.

Раньше сообщалось, что в нынешний весенний период нереста уральским рыбакам вновь разрешено рыбачить удочкой с берега (в отличие от прошлого года, когда был полный запрет). В инспекции напомнили, что на одного гражданина положено не более двух крючков.