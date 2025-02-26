«Кредитование сдулось»: кто спасает свердловский бизнес в условиях санкций и дикой ставки ЦБ

СОФПП выдал за 2024 год займов и поручительств на 15,9 миллиарда рублей

26 февраля 2025 в 18:42 Размер текста - 17 +

Валерий Пиличев возглавил фонд в 2020 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Во всей России бизнес переживает не лучшие времена. Но предприниматели по-прежнему активны — по крайней мере в Свердловской области, говорит URA.RU Валерий Пиличев. Возглавляемый им Областной фонд поддержки предпринимательства считается одним из самых эффективных в стране: только в прошлом году он выдал займов и поручительств на 15,9 миллиарда рублей. И спас сотни коммерсантов — причем себе в убыток. А еще помогает им торговать за рубежом (и даже с Западом). Как это возможно — в интервью URA.RU. — На днях у вас было заседание набсовета — по итогам 2024 года. Как прошло? — За полчаса, рекордно быстро. Валерий Пиличев итоги года подводил в хорошем настроении Фото: Размик Закарян © URA.RU — Острые вопросы были? — Было два. Один больше технический, касался трактовок одного из пунктов внутреннего аудита. А второй связан с тем, что из национального проекта убрали финансовую поддержку самозанятых (займы до 500 тыс. руб. до 36 месяцев — по ключевой ставке), и мы сейчас активно расширяем для них окно возможностей участия в массовых мероприятиях, форумах, обучениях, у них есть возможность размещать товары в магазине «Домны», участвовать в ярмарках. Я же сильно заранее высылаю все материалы [членам набсовета]. К тому же у нас очень выверенная отчетность — там все объяснено до копейки. — В вашем отчете очень много цифр. Какие показатели за 2024-й — самые главные, как оценивать вашу эффективность? — Если философски рассуждать, эффективность фонда — это удовлетворенность клиентов нашими услугами — А вы социологию проводите? — Конечно. Причем я, в отличие от некоторых чиновников, совершенно не уверен, что нашими услугами должны пользоваться 100% предпринимателей. У нас где-то 25-30% покрытия [малого и среднего бизнеса] есть. И этого, в общем-то, достаточно. У нас несколько основных KPI. Первый — количество заемщиков, с этим у нас все прекрасно (за 2024 год выдано 547 займов). Если говорить про количество кредитных ресурсов, привлеченных под наше поручительство (56 млрд руб.), у нас вообще первое место по России, мы даже Москву обогнали. Нефинансовая часть — количество звонков на горячую линию, которое показывает, насколько у нас система работает. Там у нас десятки тысяч звонков. Количество частников обучающих и массовых мероприятий в прошлом году — это порядка 19 тысяч человек. Плюс экспортные контракты (сумма за 2024 год — 77,34 миллиона долларов, прим. ред.). По объемам кредитов для бизнеса, выданных под гарантии СОФПП, позади даже Москва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Знаю также, что у вас увеличился капитал гарантийной организации (с 2,5 миллиарда рублей до 3,4 млрд). За счет чего? — По закону, когда мы получаем деньги, плату за выдачу поручительства, первая часть тратится на содержание самого фонда, а оставшаяся часть — мы ее обязаны отправить в капитал, за счет которого предоставляем гарантийную поддержку. И благодаря тому, что у нас произошел такой хороший рост по поручительствам, мы капитал увеличили достаточно серьезно. Это позволяет бизнесу еще больше привлекать банковских ресурсов за счет поручительств [малому и среднему бизнесу]. — Вы уже упомянули экспортные контракты. Эта тема особенно интересна в разгар санкционного давления. Как вы помогаете предпринимателям находить покупателей за рубежом? — Работа нашего центра экспорта делится на два блока. Первый блок — мероприятия для всех бизнесменов, которые хотят экспортировать. Им рассказывают, что экспорт — это не страшно, что вы можете пользоваться таким-то инструментами. А вторая часть работы начинается, когда обращается конкретный экспортер и говорит: «Я произвожу деревянные изделия, помогите их куда-то продать». И мы начинаем через торгпредства рассылать предложения. Например, из Киргизии нам говорят: «Да, у нас есть заинтересованность». Новость по теме Как креативщики стали приносить Свердловской области миллиарды Дальше мы отправляем этого предпринимателя в бизнес-миссию, и он там встречается с потенциальным покупателем, они о чем-то договариваются. И с нашей уже помощью, с логистикой, он отправляет [покупателям] какие-то образцы. И затем уже, когда покупатели едут к нам [в регион] или продавец отправляется за границу, мы начинаем помогать конкретно: логистика, таможня, сертификация, составление контракта. Справка: за 2024 год СОФПП организовал бизнес-миссии в 45 стран. Среди них — Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, Корея, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Малайзия, Молдова, Монголия, ОАЭ, Оман, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркмения, Турция, Узбекистан, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония, Эстония. — Огромный пласт [работы]. — Конечно. И еще отдельный пласт связан с тем, что, когда ты выходишь первый раз на рынок, тебе нужны сайт, документация на языке страны-импортера, причем со всякими культурными кодами. Это прям точечная работа, выращивание с нуля. И предприниматели, как правило, пройдя один раз такой путь, дальше уже знают, что к нам можно обратиться, куда что вывозить. — С западными компаниями сейчас вообще возможно какое-то партнерство? — С Европой работают предприниматели. Я сам сильно удивился, то есть, например, экспортные контракты с Польшей, Чехией. Даже в США что-то возили. Бизнес есть бизнес. Кроме торгпредств мы активно сотрудничаем с таможней, дружим со ФСТЭКом — Федеральной службой технического экспортного контроля. Много предпринимателей развивают локальные тренды. Например, производят популярные ныне свечи Фото: Анастасия Соргина © URA.RU — За последний год стало больше вот таких обращений к вам за консультациями [по экспорту]? Или меньше? Или не поменялось? — Не поменялось. Хотя страны меняются, меняется продукция, безусловно. Например, из Верхотурского района ребята, которые производят «Иван-чай», всякие сладости, шишки, варенья, в Китае очень хорошо бомбанули года два назад с нашей поддержкой. Мы не рассматриваем себя как организацию, которая должна все делать за предпринимателей. Некоторые приходят к нам «маленькими детьми», им надо чем-то помочь, показать, а дальше они сами растут и не надо к ним лезть, как к любому ребенку, от которого вообще отстать надо, чтобы он сам развивался. Будет потребность — сам обратится. — Новая ключевая ставка по вам ударила? — По нам как по организации не сильно. Дело в том, что у нас на одной чаше весов объем кредитования банковского сектора, а на другой — процентная ставка по депозитам, которые у нас лежат в банках. И получается так, что в определенном балансе это находится. С другой стороны, конечно, у нас сотрудники… Они говорят, что раньше что-то стоило 100 рублей, а сейчас 300, и надо заплату повышать. А брать деньги особо неоткуда, потому что кредитование-то сдулось. То есть это [повышение ключевой ставки] все равно чувствительная история, неприятная, но в каком-то смысле ожидаемая. Потому что иначе вариантов не было. — Объясните мне, дилетанту, как устроена ваша работа с поручительствами? — Вы бизнесмен, приходите в банк и говорите: «Хочу заем на 100 миллионов». Банк отвечает: я проверил, ты не экстремист, не террорист, окей, давай залогов нам на 150 миллионов. Ты говоришь: а у меня нет таких залогов. Тогда либо ты покупаешь у банка какие-то услуги, и он делает ставку выше, либо вот есть фонд, покупай у них поручительство. Он говорит: окей, будет фонд. Мы как раз сделали так, что банк мгновенно может принять это решение. Нам они присылают пакет документов, мы максимально быстро его проверяем — меньше дня это обычно занимает. И все, ты получаешь кредит в нужном объеме. Если уходишь в просрочку либо в дефолт, банк начинает с тебя взыскивать. И когда все взыщет, обращается к нам, и мы остаток ему платим из созданных резервов. Мы бэк-офис банка и клиент вообще с нами не встречается. — А сколько стоит ваше поручительство? — Полтора процента за каждый год поручительства. Валерий Пиличев ежедневно на связи с представителями бизнеса Фото: Размик Закарян © URA.RU — С представителями бизнеса — причем самыми разными — вы общаетесь ежедневно. В каком он сейчас состоянии? — Всегда при любых экономических изменениях, кризисах есть выигравшие и проигравшие. Как минимум сейчас в выигрыше те, кто разрабатывал какие-то технологии, которые сейчас в техническую политику государства, скажем так, вписываются. Они получают заказы от крупных покупателей, которые работают на ВПК, к примеру. Я иногда вспоминаю, как бахнул ковид. Кто немножечко раньше завез оборудование для производства масок и перчаток, вообще взлетели, правда, ненадолго, потом это все сдулось. Это, кстати, пример, когда ты вроде как в моменте приобрел, а потом получается, что зря ты это все купил… Всегда предприниматели жаловались, что деньги дорогие, что проверки, банки дерут три шкуры… Что сейчас, что раньше — одинаково. В городах, где крупные заводы оборонные, малый бизнес, сфера услуг тоже растет, люди берут займы — открывают пиццерии, парикмахерские. — А если говорить о проигравших? — Туристический бизнес (я имею в виду выездной туризм) сильно подорвало, торговые сети, которые работали на импорт. Огромные проблемы у тех, кто работал на европейском оборудовании и технике. У меня есть знакомый предприниматель, у него сломался виброкаток швейцарский, и какую-то детальку он не может привезти просто потому, что она изготавливалась только под этот виброкаток. Вообще, любые санкции рано или поздно приводят к той цели, которую они преследовали. Это такая медленная удавочка. Фонд регулярно проводит для малого бизнеса встречи по разным темам, знакомит предприимчивых свердловчан друг с другом Фото: Анастасия Соргина © URA.RU — Вы считали — хотя бы примерно, — сколько бизнесменов спасли в 2024-м, вытащили из кризиса? — На самом деле очень много. Думаю, это сотни. Много приходит предпринимателей, у которых все плохо, не могут платить банку, а у нас поручительство. И они просят реструктуризацию. Идем навстречу почти всегда, хотя и теряем на этом. — Бизнесмены из каких сфер чаще всего обращаются к вам за займами? — Расклад примерно такой: 40% — это производственники. 30% — услуги, 30% — торговля. Очень важно понимать, что по займам мы работаем в основном не в Екатеринбурге, а в городах поменьше, где, например, есть магазины, для которых пять миллионов [рублей] оборотки — это хорошие деньги. И где банков нет. Ведь у ряда банков, если ты дальше 50 километров от ближайшего представительства находишься, не считаешься клиентом. А через наши муниципальные фонды можно взять займы везде. — Можете описать путь, как к вам попасть? — Мы с 2018 года начали очень серьезную цифровизацию внутренних процессов. И сейчас через наше приложение можно оформить [займы] совершенно спокойно. Дальше — уже в зависимости от залогов — возможен выезд на место организации бизнеса. Это мы сами решаем. Потом подписание договора займа, за этим надо приходить к нам или в наше представительство в территориях. — Кроме этого, у нас есть сайт, соцсети, работает горячая линия. Также в офис к нам всегда можно прийти. У СОФПП — 40 муниципальных фондов Фото: Илья Московец © URA.RU — А сколько у вас сейчас представительств? — У нас 40 муниципальных фондов (охват — примерно половина муниципалитетов). Плюс у нас в каждом управленческом округе по представительству СОФПП. — Расширяться планируете? — Зависит от трех факторов. Во-первых, надо найти директора муниципального фонда. Кадровый вопрос — непростой. Второй момент — надо чтобы сам муниципалитет был экономически активным и население платежеспособное. И еще необходимо желание со стороны главы местной администрации. У нас бывают случаи, когда просто фонд не нужен. Есть, например, треугольник «Богданович-Сухой Лог-Камышлов», один фонд закрывает этот треугольник. Или первоуральское представительство закрывает достаточно большую территорию. — Не так давно прогремела новость: вам как флагману развития креативных индустрий в регионе доверили реконструкцию «Салюта» под молодежный кластер. Понимаю, что раскрытие всех секретов преждевременно. Но можно ли сейчас говорить о сроках окончания работ? В здании бывшего «Салюта» хотят открыть молодежный кластер Фото: Анна Майорова © URA.RU — Мы хотели бы в конце 2026-го года, чтобы все было закончено. Там ведь есть один большой плюс по сравнению с «Домной» (креативный кластер, реконструированный фондом, находится на улице Вайнера — прим. ред.) — это не объект культурного наследия. Соответственно, там объем документов и, главное, процедура согласования — меньше и проще. — Планируется ли на ближайшее время появление таких же пространств, как «Домна», «Салют», в других свердловских городах? — В Каменске-Уральском как раз создано такое пространство, которое заработает в этом году. В свое время еще Алексей Викторович [Шмыков, бывший мэр, а ныне первый замгубернатора] передал фонду муниципальный кинотеатр. Там создан центр «Мой бизнес», а часть территории отдана под креативный кластер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во всей России бизнес переживает не лучшие времена. Но предприниматели по-прежнему активны — по крайней мере в Свердловской области, говорит URA.RU Валерий Пиличев. Возглавляемый им Областной фонд поддержки предпринимательства считается одним из самых эффективных в стране: только в прошлом году он выдал займов и поручительств на 15,9 миллиарда рублей. И спас сотни коммерсантов — причем себе в убыток. А еще помогает им торговать за рубежом (и даже с Западом). Как это возможно — в интервью URA.RU. — На днях у вас было заседание набсовета — по итогам 2024 года. Как прошло? — За полчаса, рекордно быстро. — Острые вопросы были? — Было два. Один больше технический, касался трактовок одного из пунктов внутреннего аудита. А второй связан с тем, что из национального проекта убрали финансовую поддержку самозанятых (займы до 500 тыс. руб. до 36 месяцев — по ключевой ставке), и мы сейчас активно расширяем для них окно возможностей участия в массовых мероприятиях, форумах, обучениях, у них есть возможность размещать товары в магазине «Домны», участвовать в ярмарках. Я же сильно заранее высылаю все материалы [членам набсовета]. К тому же у нас очень выверенная отчетность — там все объяснено до копейки. — В вашем отчете очень много цифр. Какие показатели за 2024-й — самые главные, как оценивать вашу эффективность? — Если философски рассуждать, эффективность фонда — это удовлетворенность клиентов нашими услугами — А вы социологию проводите? У нас несколько основных KPI. Первый — количество заемщиков, с этим у нас все прекрасно (за 2024 год выдано 547 займов). Если говорить про количество кредитных ресурсов, привлеченных под наше поручительство (56 млрд руб.), у нас вообще первое место по России, мы даже Москву обогнали. Нефинансовая часть — количество звонков на горячую линию, которое показывает, насколько у нас система работает. Там у нас десятки тысяч звонков. Количество частников обучающих и массовых мероприятий в прошлом году — это порядка 19 тысяч человек. Плюс экспортные контракты (сумма за 2024 год — 77,34 миллиона долларов, прим. ред.). — Знаю также, что у вас увеличился капитал гарантийной организации (с 2,5 миллиарда рублей до 3,4 млрд). За счет чего? — По закону, когда мы получаем деньги, плату за выдачу поручительства, первая часть тратится на содержание самого фонда, а оставшаяся часть — мы ее обязаны отправить в капитал, за счет которого предоставляем гарантийную поддержку. И благодаря тому, что у нас произошел такой хороший рост по поручительствам, мы капитал увеличили достаточно серьезно. Это позволяет бизнесу еще больше привлекать банковских ресурсов за счет поручительств [малому и среднему бизнесу]. — Вы уже упомянули экспортные контракты. Эта тема особенно интересна в разгар санкционного давления. Как вы помогаете предпринимателям находить покупателей за рубежом? — Работа нашего центра экспорта делится на два блока. Первый блок — мероприятия для всех бизнесменов, которые хотят экспортировать. Им рассказывают, что экспорт — это не страшно, что вы можете пользоваться таким-то инструментами. А вторая часть работы начинается, когда обращается конкретный экспортер и говорит: «Я произвожу деревянные изделия, помогите их куда-то продать». И мы начинаем через торгпредства рассылать предложения. Например, из Киргизии нам говорят: «Да, у нас есть заинтересованность». Дальше мы отправляем этого предпринимателя в бизнес-миссию, и он там встречается с потенциальным покупателем, они о чем-то договариваются. И с нашей уже помощью, с логистикой, он отправляет [покупателям] какие-то образцы. И затем уже, когда покупатели едут к нам [в регион] или продавец отправляется за границу, мы начинаем помогать конкретно: логистика, таможня, сертификация, составление контракта. Справка: за 2024 год СОФПП организовал бизнес-миссии в 45 стран. Среди них — Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Болгария, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, Корея, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Малайзия, Молдова, Монголия, ОАЭ, Оман, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркмения, Турция, Узбекистан, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония, Эстония. — Огромный пласт [работы]. — Конечно. И еще отдельный пласт связан с тем, что, когда ты выходишь первый раз на рынок, тебе нужны сайт, документация на языке страны-импортера, причем со всякими культурными кодами. Это прям точечная работа, выращивание с нуля. И предприниматели, как правило, пройдя один раз такой путь, дальше уже знают, что к нам можно обратиться, куда что вывозить. — С западными компаниями сейчас вообще возможно какое-то партнерство? — С Европой работают предприниматели. Я сам сильно удивился, то есть, например, экспортные контракты с Польшей, Чехией. Даже в США что-то возили. Бизнес есть бизнес. Кроме торгпредств мы активно сотрудничаем с таможней, дружим со ФСТЭКом — Федеральной службой технического экспортного контроля. — За последний год стало больше вот таких обращений к вам за консультациями [по экспорту]? Или меньше? Или не поменялось? — Не поменялось. Хотя страны меняются, меняется продукция, безусловно. Например, из Верхотурского района ребята, которые производят «Иван-чай», всякие сладости, шишки, варенья, в Китае очень хорошо бомбанули года два назад с нашей поддержкой. Мы не рассматриваем себя как организацию, которая должна все делать за предпринимателей. Некоторые приходят к нам «маленькими детьми», им надо чем-то помочь, показать, а дальше они сами растут и не надо к ним лезть, как к любому ребенку, от которого вообще отстать надо, чтобы он сам развивался. Будет потребность — сам обратится. — Новая ключевая ставка по вам ударила? — По нам как по организации не сильно. Дело в том, что у нас на одной чаше весов объем кредитования банковского сектора, а на другой — процентная ставка по депозитам, которые у нас лежат в банках. И получается так, что в определенном балансе это находится. С другой стороны, конечно, у нас сотрудники… — Объясните мне, дилетанту, как устроена ваша работа с поручительствами? — Вы бизнесмен, приходите в банк и говорите: «Хочу заем на 100 миллионов». Банк отвечает: я проверил, ты не экстремист, не террорист, окей, давай залогов нам на 150 миллионов. Ты говоришь: а у меня нет таких залогов. Тогда либо ты покупаешь у банка какие-то услуги, и он делает ставку выше, либо вот есть фонд, покупай у них поручительство. Он говорит: окей, будет фонд. Мы как раз сделали так, что банк мгновенно может принять это решение. Нам они присылают пакет документов, мы максимально быстро его проверяем — меньше дня это обычно занимает. И все, ты получаешь кредит в нужном объеме. Если уходишь в просрочку либо в дефолт, банк начинает с тебя взыскивать. И когда все взыщет, обращается к нам, и мы остаток ему платим из созданных резервов. Мы бэк-офис банка и клиент вообще с нами не встречается. — А сколько стоит ваше поручительство? — Полтора процента за каждый год поручительства. — С представителями бизнеса — причем самыми разными — вы общаетесь ежедневно. В каком он сейчас состоянии? — Всегда при любых экономических изменениях, кризисах есть выигравшие и проигравшие. Как минимум сейчас в выигрыше те, кто разрабатывал какие-то технологии, которые сейчас в техническую политику государства, скажем так, вписываются. Они получают заказы от крупных покупателей, которые работают на ВПК, к примеру. Я иногда вспоминаю, как бахнул ковид. Кто немножечко раньше завез оборудование для производства масок и перчаток, вообще взлетели, правда, ненадолго, потом это все сдулось. Это, кстати, пример, когда ты вроде как в моменте приобрел, а потом получается, что зря ты это все купил… — А если говорить о проигравших? — Туристический бизнес (я имею в виду выездной туризм) сильно подорвало, торговые сети, которые работали на импорт. Огромные проблемы у тех, кто работал на европейском оборудовании и технике. У меня есть знакомый предприниматель, у него сломался виброкаток швейцарский, и какую-то детальку он не может привезти просто потому, что она изготавливалась только под этот виброкаток. Вообще, любые санкции рано или поздно приводят к той цели, которую они преследовали. Это такая медленная удавочка. — Вы считали — хотя бы примерно, — сколько бизнесменов спасли в 2024-м, вытащили из кризиса? — На самом деле очень много. Думаю, это сотни. Много приходит предпринимателей, у которых все плохо, не могут платить банку, а у нас поручительство. И они просят реструктуризацию. Идем навстречу почти всегда, хотя и теряем на этом. — Бизнесмены из каких сфер чаще всего обращаются к вам за займами? — Расклад примерно такой: 40% — это производственники. 30% — услуги, 30% — торговля. Очень важно понимать, что по займам мы работаем в основном не в Екатеринбурге, а в городах поменьше, где, например, есть магазины, для которых пять миллионов [рублей] оборотки — это хорошие деньги. И где банков нет. Ведь у ряда банков, если ты дальше 50 километров от ближайшего представительства находишься, не считаешься клиентом. А через наши муниципальные фонды можно взять займы везде. — Можете описать путь, как к вам попасть? — Мы с 2018 года начали очень серьезную цифровизацию внутренних процессов. И сейчас через наше приложение можно оформить [займы] совершенно спокойно. Дальше — уже в зависимости от залогов — возможен выезд на место организации бизнеса. Это мы сами решаем. Потом подписание договора займа, за этим надо приходить к нам или в наше представительство в территориях. — Кроме этого, у нас есть сайт, соцсети, работает горячая линия. Также в офис к нам всегда можно прийти. — А сколько у вас сейчас представительств? — У нас 40 муниципальных фондов (охват — примерно половина муниципалитетов). Плюс у нас в каждом управленческом округе по представительству СОФПП. — Расширяться планируете? — Зависит от трех факторов. Во-первых, надо найти директора муниципального фонда. Кадровый вопрос — непростой. Второй момент — надо чтобы сам муниципалитет был экономически активным и население платежеспособное. И еще необходимо желание со стороны главы местной администрации. У нас бывают случаи, когда просто фонд не нужен. Есть, например, треугольник «Богданович-Сухой Лог-Камышлов», один фонд закрывает этот треугольник. Или первоуральское представительство закрывает достаточно большую территорию. — Не так давно прогремела новость: вам как флагману развития креативных индустрий в регионе доверили реконструкцию «Салюта» под молодежный кластер. Понимаю, что раскрытие всех секретов преждевременно. Но можно ли сейчас говорить о сроках окончания работ? — Мы хотели бы в конце 2026-го года, чтобы все было закончено. Там ведь есть один большой плюс по сравнению с «Домной» (креативный кластер, реконструированный фондом, находится на улице Вайнера — прим. ред.) — это не объект культурного наследия. Соответственно, там объем документов и, главное, процедура согласования — меньше и проще. — Планируется ли на ближайшее время появление таких же пространств, как «Домна», «Салют», в других свердловских городах? — В Каменске-Уральском как раз создано такое пространство, которое заработает в этом году. В свое время еще Алексей Викторович [Шмыков, бывший мэр, а ныне первый замгубернатора] передал фонду муниципальный кинотеатр. Там создан центр «Мой бизнес», а часть территории отдана под креативный кластер.