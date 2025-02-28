В Екатеринбурге возобновились волнения у мечети. Видео

01 марта 2025 в 00:02 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на Сортировке Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге возле мусульманского духовно-просветительского центра вновь перегородили машинами улицы. Из-за этого на месте происшествия вновь начались конфликты. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На Сортировке опять столпотворение. Просто все заставлено машинами. Народ конфликтует», — сказал собеседник агентства. Похожая ситуация произошла днем 28 февраля. Тогда были парализованы улицы Червонная и Дружининская. Жильцы близлежащих домов жаловались, что не могут проехать на личных авто. Конфликт быстро погасили. В прошлое воскресенье на Дружининской, 4 появился молельный дом на тысячу мусульман. Открытия центра добивались последние 20 лет. Там оборудованы учебные классы, конференц-залы и спортивный уголок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возле мусульманского духовно-просветительского центра вновь перегородили машинами улицы. Из-за этого на месте происшествия вновь начались конфликты. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На Сортировке опять столпотворение. Просто все заставлено машинами. Народ конфликтует», — сказал собеседник агентства. Похожая ситуация произошла днем 28 февраля. Тогда были парализованы улицы Червонная и Дружининская. Жильцы близлежащих домов жаловались, что не могут проехать на личных авто. Конфликт быстро погасили. В прошлое воскресенье на Дружининской, 4 появился молельный дом на тысячу мусульман. Открытия центра добивались последние 20 лет. Там оборудованы учебные классы, конференц-залы и спортивный уголок.