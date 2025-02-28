28 февраля 2025

В Екатеринбурге возобновились волнения у мечети. Видео

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Мечеть. Тюмень, мечеть, полумесяц, ислам, мусульманство, ул жданова 9
Инцидент произошел на Сортировке Фото:

В Екатеринбурге возле мусульманского духовно-просветительского центра вновь перегородили машинами улицы. Из-за этого на месте происшествия вновь начались конфликты. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«На Сортировке опять столпотворение. Просто все заставлено машинами. Народ конфликтует», — сказал собеседник агентства.

Похожая ситуация произошла днем 28 февраля. Тогда были парализованы улицы Червонная и Дружининская. Жильцы близлежащих домов жаловались, что не могут проехать на личных авто. Конфликт быстро погасили.

В прошлое воскресенье на Дружининской, 4 появился молельный дом на тысячу мусульман. Открытия центра добивались последние 20 лет. Там оборудованы учебные классы, конференц-залы и спортивный уголок.

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В Екатеринбурге возле мусульманского духовно-просветительского центра вновь перегородили машинами улицы. Из-за этого на месте происшествия вновь начались конфликты. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На Сортировке опять столпотворение. Просто все заставлено машинами. Народ конфликтует», — сказал собеседник агентства. Похожая ситуация произошла днем 28 февраля. Тогда были парализованы улицы Червонная и Дружининская. Жильцы близлежащих домов жаловались, что не могут проехать на личных авто. Конфликт быстро погасили. В прошлое воскресенье на Дружининской, 4 появился молельный дом на тысячу мусульман. Открытия центра добивались последние 20 лет. Там оборудованы учебные классы, конференц-залы и спортивный уголок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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